Der weltweit größte Ausstatter in Mobilfunk für Netzwerke beginnt aggressiv mit der Akquisition von Aufträgen im Umfeld von 5G. Huawei ist der Gegner, aber inzwischen haben sich mehrere Staaten entschieden, unterschiedliche Kriterien für die Zulassung der Chinesen so zu formulieren, dass Teilergebnisse zu erwarten sind. Nun muss Ericsson seine Stellung verteidigen. 11 % Kursplus am Freitag war der Anfang.



