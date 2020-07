The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.07.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.07.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT000B043369 UNICR.BK AUS. 14-20 FLR80 BD00 BON EUR NCA XFRA AU3CB0211415 PERTH AIRP. 2020 BD00 BON AUD NCA ZZ04 XFRA DE000CZ40KX5 COBA MTH S.P9 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DHY4432 DT.HYP.BK.MTN.IS.443 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HSH4014 HCOB SZ 7 15/20 BD00 BON EUR NCA XFRA US63254AAL26 NATL AUSTR. BK 15/20 MTN BD00 BON USD NCA XFRA US71654QBU58 PET. MEX. 2020 MTN BD00 BON USD NCA XFRA XS0954684972 TOYOTA MOTOR CRED13/20MTN BD00 BON EUR NCA XFRA DE000BLB2GZ1 BAY.LDSBK.OPF.13/20 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000SLB5813 LDSBK.SAAR IHS.581 VAR BD01 BON EUR NCA XFRA US00206RBD35 AT + T 12/22 BD01 BON USD NCA XFRA US00206RDN98 AT + T 17/22 BD01 BON USD NCA XFRA US278642AC77 EBAY 2020 BD01 BON USD NCA XFRA US865622BV55 SUMIT.MITSUI 15/20 BD01 BON USD NCA XFRA XS1118197778 ORIX CORP. 15/20 MTN BD01 BON USD NCA XFRA XS1264790939 BK NOVA SCOTIA 15/20 BD01 BON EUR NCA XFRA XS1089831249 DT. BAHN FIN.14/20FLR MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1253824442 ZHAOHAI INV. 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA US00206RDB50 AT + T 2022 BD03 BON USD NCA XFRA US94988J5P84 WELLS FARGO 18/21 FLR MTN BD03 BON USD NCA XFRA US94988J5Q67 WELLS FARGO 18/21 FLR MTN BD03 BON USD NCA IBE2 XFRA ES06445809K4 IBERDROLA INH. -ANR- EQ00 EQU EUR N