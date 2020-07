EU-Ratspräsident Charles Michel hat nach Angaben von Diplomaten am Montagmorgen einen neuen Verhandlungsvorschlag angekündigt.Brüssel - Nach deutlichen Fortschritten auf dem Weg zu einem Corona-Krisen-Paket wird der EU-Sondergipfel in Brüssel nochmals verlängert. EU-Ratspräsident Charles Michel kündigte nach Angaben von Diplomaten am Montagmorgen einen neuen Verhandlungsvorschlag an. Dieser werde darauf basieren, den Anteil der Zuschüsse im Corona-Rettungsprogramm auf 390 Milliarden Euro zu senken.

