FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der starken Vorwoche dürfte der Dax seine Gewinne am Montag zunächst halten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit einem Plus von 0,06 Prozent auf 12 938 Punkte. In der Vorwoche war der Dax bereits um Haaresbreite an der runden Marke von 13 000 Punkten vorbei geschrammt. Der Wochengewinn betrug dennoch 2,3 Prozent. Die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff gegen das Coronavirus überwog die Sorgen um die zweite Erkrankungswelle. Der EU-Gipfel über das Coronahilfspaket erweist sich derweil als zähes Ringen.USA: - DOW FÄLLT, S&P STEIGT - Der Dow Jones Industrial hat am Ende einer soliden Börsenwoche leicht nachgegeben. Die anderen wichtigen Börsenindizes hingegen schlossen am Freitag moderat im Plus. Im Fokus standen US-Konjunkturdaten: So hat sich die Stimmung der Verbraucher angesichts der angespannten Corona-Lage eingetrübt. Der Dow fiel am Freitag um 0,23 Prozent auf 26 671,95 Punkte. Auf Wochensicht aber ergibt sich ein Plus von 2,29 Prozent. Getrieben von der Hoffnung auf einen Corona-Impfstoff war das Börsenbarometer zur Wochenmitte bis auf 27 071 Punkte angestiegen und hatte damit den Kurseinbruch Mitte Juni wieder wett gemacht. Anschließend ging ihm jedoch etwas die Kraft aus - auch wegen der Sorgen um eine heftige zweite Welle der Viruserkrankung. Der breiter gefasste S&P 500 legte am Freitag um 0,28 Prozent auf 3224,73 Zähler zu.ASIEN: - GEWINNE IN CHINA, JAPAN KAUM VERÄNDERT - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Montag keine gemeinsame Richtung gefunden. Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte zuletzt hauchdünn im Minus. In China hingegen stieg der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um mehr als 2 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong legte moderat zu. DAX 12919,61 0,35% XDAX 12969,94 0,64% EuroSTOXX 50 3365,60 0,01% Stoxx50 3081,47 0,29% DJIA 26671,95 -0,23% S&P 500 3224,73 +0,28 NASDAQ 100 10645,22 0,18%ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 176,21 +0,02% °DEVISEN:Euro/USD 1,1444 0,14% USD/Yen 107,27 0,22% Euro/Yen 122,75 0,36% °ROHÖL:Brent 42,86 -0,28 USD WTI 40,34 -0,25 USD °/mis