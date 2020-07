Welche Themen sind am Montagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Heute unter anderem im Blick: Auch am 4. Tag ist der EU-Gipfel noch nicht zu einem Ergebnis gekommen, das Coronavirus verbreitet sich weltweit so schnell wie nie zuvor und der flüchtige Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek ist laut "Handelsblatt" in Russland.

Den vollständigen Artikel lesen ...