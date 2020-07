Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der EU-Gipfel zum Corona-Hilfsfonds und dem nächsten Gemeinschaftshaushalt soll am Montagnachmittag fortgesetzt werden. Das Plenum der Staats- und Regierungschefs sei aufgelöst worden und werde um 16.00 Uhr erneut zusammenkommen, so ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel. Die ganze Nacht über waren die Gespräche zunächst in großer Runde und dann in kleineren Gruppen weitergelaufen. Knackpunkt ist weiter der Anteil jener Gelder aus dem insgesamt 750 Milliarden Euro schweren Corona-Fonds, die als nicht rückzahlbare Zuschüsse ausgezahlt werden sollen. Nach dem ursprünglichen Vorschlag sollten bei dem Aufbaufonds 500 der 750 Milliarden Euro als Zuschüsse fließen, um insbesondere die hart von der Pandemie getroffenen Länder im Süden Europas zu unterstützen. Auf Druck von Österreich, Dänemark, Schweden, den Niederlanden und Finnland senkte Michel diesen Betrag am Samstag auf 450 Milliarden Euro ab. Dies aber reichte dem Kreis der sogenannten sparsamen Länder nicht. Sie boten dem Vernehmen nach zuletzt einen Betrag von 350 Milliarden Euro an, der Rest soll als Kredite vergeben werden. Zudem verlangten diese Staaten auch nochmals höhere Rabatte auf ihre Beitragszahlungen in den EU-Haushalt. Vor allem Frankreich stemmte sich aber dagegen, unter 400 Milliarden Euro zu gehen. Als möglicher Kompromiss galt eine Einigung auf halber Strecke bei 375 Milliarden Euro. Offen ist auch noch ein weiterer Streitpunkt: Ungarn und Polen wehren sich vehement gegen Pläne, die Auszahlung von EU-Haushaltsgeldern mit der Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedstaaten zu verknüpfen. Aus einer Delegation hieß es am Sonntag, Österreich und die Niederlande würden diese Frage "instrumentalisieren", um die Verhandlungen zu blockieren. Sie bestünden darauf, dass schon jetzt eine Entscheidung getroffen werden müsse.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 1H

22:04 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 2Q

-DE/Dürr AG, Ergebnis 1H.

DIVIDENDENABSCHLAG

Name Dividende Frosta AG 1,60 EUR 7C Solarparken AG 0,11 EUR ENBW Energie Baden-Württemberg AG 0,35 EUR Enel SPA 0,168 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-1,5% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/-2,2% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: Stand +/- % DAX-Future 12.929,50 -0,20 S&P-500-Indikation 3.211,75 -0,34 Nasdaq-100-Indikation 10.591,00 -0,38 Nikkei-225 22.674,26 -0,10 Schanghai-Composite 3.303,11 2,77 +/- Ticks Bund -Future 176,20 2 Freitag: INDEX Schluss +/- % DAX 12.919,61 0,35 DAX-Future 12.955,50 0,63 XDAX 12.969,94 0,64 MDAX 26.937,43 -0,47 TecDAX 3.098,57 0,40 EuroStoxx50 3.365,60 0,01 Stoxx50 3.081,47 0,29 Dow-Jones 26.671,95 -0,23 S&P-500-Index 3.224,73 0,28 Nasdaq-Comp. 10.503,19 0,28 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,18 -25

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart in die Woche mit einer kaum veränderten Eröffnung erwartet. Für einen Ausbruch nach oben fehlt aktuell ein Katalysator. Den könnte der EU-Gipfel liefern. Allerdings geht es dort nach bislang ergebnislosen und offenbar komplizierten Verhandlungen über das Corona-Hilfspaket und den nächsten Gemeinschaftshaushalt erneut erst einmal in eine Verlängerung. Ein Gipfel ohne Beschluss wäre für die Märkte sicher das falsche Signal. Der Euro pendelt zunächst weiter zwischen 1,1420 und 1,1440 Dollar hin und her.

Rückblick: Kaum verändert - Während der laufende EU-Gipfel, bei dem es vor allem um den umstrittenen Wiederaufbaufonds im Volumen von 750 Milliarden Euro geht, eher für Zurückhaltung sorgte, setzten die Optimisten weiter auf einen bald verfügbaren Corona-Impfstoff als Weg aus der Krise. Astrazeneca will am Montag Studienergebnisse zu einem Impfstoff verkünden. Die Aktie legte um 3,9 Prozent zu. Der Reise- und Transportsektor stand wegen der nicht abflauenden Coronainfektionen erneut auf der Verliererseite, der Subindex verlor weitere 1,1 Prozent. Ansonsten machte die Berichtssaison die Kurse. Ericsson sorgte mit seinen Geschäftszahlen für eine klar positive Überraschung. Laut Citi wurden die Erwartungen auf allen Ebenen übertroffen. Der Kurs machte einen Satz um 11,4 Prozent. Für Yara ging es ebenfalls nach gut ankommenden Geschäftszahlen, aber auch wegen der Ankündigung eine Aktienrückkaufs um 6,6 Prozent nach oben. Positiv wurden auch die Swedbank-Geschäftszahlen aufgenommen, die Aktie verteuerte sich um 5,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Die zwar nicht gut, aber über den Erwartungen ausgefallenen Geschäftszahlen von Daimler für das zweite Quartal wurden mit einem Kursplus von 4,4 Prozent quittiert. Die LBBW, Independent Research und die NordLB reagierten mit Kurszielerhöhungen auf die Daten. VW zogen im Schlepptau um 2,2 und BMW um 1,6 Prozent an. Auch Aktien von Zulieferern der Autobranche profitierten. Adva Optical machten nach besser als gedacht ausgefallenen Geschäftszahlen einen Sprung um 10,8 Prozent. Nach guten Zweitquartalszahlen und einem zuversichtlichen Ausblick ging es für Centrotec um 7,8 Prozent nach oben. Thyssenkrupp gaben dagegen um 2,5 Prozent nach. Laut Agenturmeldungen prüft der Stahlkonzern Finanzhilfen. Wirklich neu sei das allerdings nicht, hieß es im Handel. Europaweit wurden Stahlaktien eher gemieden. Gegen die Tendenz stiegen Klöckner & Co aber um 3,2 Prozent - gestützt von einer Kaufempfehlung durch Jefferies.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel mit deutschen Aktien hat sich am Freitag beim Broker Lang & Schwarz nichts Auffälliges bei Einzelwerten getan.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Einerseits herrscht bei vielen Marktakteuren nach diversen Studienerfolgen Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen das Covid-19-Virus, andererseits nimmt der Druck insbesondere auf die Politik nach weiteren Konjunkturstimuli zu angesichts nicht abflauender Neuinfektionen in den USA. Das Land hat deswegen seine Grenzen zu Mexiko und Kanada für mindestens vier weitere Wochen geschlossen. Außerdem gibt es neue Einschränkungen in einigen US-Bundesstaaten. Dazu passte, dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im Juli deutlicher als erwartet eingetrübt hat. Was man derzeit sehe, sei etwas mehr Optimismus als zuletzt, dass die Konjunktur wieder komplett auf die Beine komme, fasste David Lefkowitz, Vermögenswerwaltungsexperte bei der UBS die Stimmungslage zusammen. Die Zweitquartalszahlen von Netflix fielen zwar insbesondere bei den Neukunden erneut besser als erwartet aus, der Kurs fiel trotzdem um 6,5 Prozent. Analysten lasen aus den Zahlen zum Ende des Quartals eine Verlangsamung heraus - außerdem rechnet Netflix selbst damit, dass das Kundenwachstum in der zweiten Jahreshälfte weniger stürmisch ausfallen wird. Die Credit Suisse stufte Netflix auf "Neutral" ab. Der Dow wurde etwas gebremst vom Schwergewicht Boeing, das 1,7 Prozent einbüßte. Weil British Airways all seine Maschinen vom Typ Boeing 747-400 vorzeitig und sofort ausmustern will, dürften Wartungsaufträge für Boeing wegfallen. Moderna und Biontech haussierten, nachdem beide Unternehmen jüngst mit Erfolgsmeldungen bei der Erforschung eines Corona-Impfstoffs aufwarteten. Moderna schnellten um fast 16 Prozent nach oben, Biontech um 12,4 Prozent. Pfizer - der Pharmariese kooperiert mit der deutschen Biontech - legten um 1,8 Prozent zu.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Fr, 17:40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1453 +0,30% 1,1418 1,1429 +2,1% EUR/JPY 122,85 +0,46% 122,29 122,39 +0,8% EUR/CHF 1,0751 +0,13% 1,0736 1,0736 -1,0% EUR/GBP 0,9130 +0,45% 0,9089 0,9117 +7,9% USD/JPY 107,28 +0,17% 107,09 107,11 -1,4% GBP/USD 1,2544 -0,13% 1,2560 1,2536 -5,3% USD/CNH 6,9842 -0,11% 6,9916 6,9930 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.180,76 0,117 9.170,01 9.136,51 +27,3%

Der Dollar gab seine Vortagesaufschläge wieder mehr als ab, der Dollarindex büßte gut 0,4 Prozent ein. Der Euro erreichte mit zuletzt 1,1435 Dollar fast das Vortageshoch. Schon kleine Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Wiederaufbauprogramm auf dem bis Samstag laufenden EU-Gipfel könnten den Euro Richtung 1,15 Dollar aufwerten lassen, hieß es von den Analysten der ING. Der Dollar dürfte derweil auch darunter gelitten haben, dass US-Notenbanker offen dafür sind, die Zinsen länger niedrig zu halten, indem sie die Inflation für einige Zeit leicht über das Ziel von 2 Prozent steigen lassen wollen.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,35 40,59 -0,6% -0,24 -30,8% Brent/ICE 42,85 43,14 -0,7% -0,29 -31,5%

