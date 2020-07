Aktien: Hellofresh und Delivery Hero - starke MDAX-Titel

Anzeige / Werbung Die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung wie Kontaktbeschränkungen und Schließungen von Restaurants haben Hellofresh einen Wachstumsschub verliehen. Der Hersteller von Kochboxen geht nach vorläufigen Zahlen für das abgelaufene zweite Quartal von einem Umsatz- und Ergebnissprung aus. Die Gesamtjahresprognose klettert deutlich. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wie das im MDax notierte Unternehmen mitteilte, lag der Erlös im Zeitraum April bis Ende Juni zwischen 965 Millionen und 975 Millionen Euro. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz 436,7 Millionen Euro. Beim bereinigten Ergebnis liefert Hellofresh ein noch positiveres Bild: Den Angaben zufolge lag es im zweiten Quartal 2020 zwischen 145 Millionen und 155 Millionen Euro - nach 18,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Hellofresh, das sogenannten Kochboxen produziert, in dem fertig abgemessene Zutaten samt Rezept für ein Gericht enthalten sind, schraubt nun den Ausblick für das Gesamtjahr nach oben: Das mittlerweile auf zwölf Märkten aktive Unternehmen geht von einem währungsbereinigten Umsatzplus von 55 bis 70 Prozent aus. Die Prognose liegt damit 15 Prozentpunkte über dem bisherigen Ausblick. Delivery Hero vor dem Ausbruch? Auch beim Essenslieferdienst Delivery Hero läuft es rund. Das Unternehmen hat seine Bestellzahlen zuletzt mehr als verdoppelt und auch der Chart ist spannend. Die Performance kann sich bei beiden Unternehmen ebenfalls sehen lassen: Hellofresh (+140%) ist in diesem Jahr bisher die stärkste Aktie im MDax und auch Delivery Hero (+35%) gehört zu den besten Werten im Index. Und es kann noch mehr werden: Entlang der Aufwärtstrendlinie steht die Aktie von Delivery Hero vor dem Ausbruch nach oben. Der Widerstand bei rund 95 Euro wird derzeit getestet und könnte bei einem Ausbruch die Aktie auf das Rekordhoch bringen, das Anfang Juni erreicht wurde. Allerdings ist der MACD (Momentum) noch abwärts gerichtet und signalisiert eine Abschwächung der Dynamik. Die Unterstützung bei rund 93 Euro sollte allerdings nicht mehr unterschritten werden, damit das positive Chartbild erhalten bleibt. Enthaltene Werte: DE000A2E4K43,DE000A161408

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )