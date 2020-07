Der Finanzinvestor Cerberus saß der Commerzbank schon länger im Nacken. Seit knapp drei Jahren sind die Amerikaner an der Bank beteiligt, zuletzt mit etwa fünf Prozent. Damit ist man nach dem Bund der größte Aktionär. Immer mehr deutet nun darauf hin, dass die zwei größten Anteilseigner gemeinsame Sache machten, was wohl zum Doppelrücktritt an der Spitze der Commerzbank führte.Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler richtete zuletzt eine Anfrage an das Bundesfinanzministerium in der Causa ...

