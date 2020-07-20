JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 150 (135) EUR - 'HOLD'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 124 (112) EUR - 'OVERWEIGHT' CREDIT SUISSE HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 110 (98) SEK - 'OUTPERFORM'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 54 (47) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 112 (108) SEK - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 21 (22) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT BAT AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3000 (4800) PENCEJPMORGAN HEBT UK-AKTIENMARKT AUF 'NEUTRAL' UND SENKT JAPAN AUF 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 44 (38) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 110 (104) SEK - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR VOLVO B AUF 190 (180) SEK - 'OVERWEIGHT'MORGAN STANLEY HEBT ZIEL FÜR ERICSSON AUF 110 (100) SEK - 'OVERWEIGHT' Guten Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
VOLKSWAGEN-Aktie jetzt für 0€ handeln - auf Smartbroker.de