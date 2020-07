DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die japanischen Ausfuhren sind wegen der Coronavirus-Pandemie im Juni erneut zurückgegangen, wenngleich im Handel mit China einige Anzeichen einer Erholung erkennbar wurden. Die Exporte sanken im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um 26,2 Prozent, nach einem Rückgang von 28,3 Prozent im Mai. Ökonomen hatten einen Rückgang von 24,2 Prozent prognostiziert. Der Juni ist der 19. Monat in Folge mit sinkenden Exportraten. Die Exporte nach China fielen im Juni noch um 0,2 Prozent schwächer aus, verglichen mit einem Rückgang von 1,9 Prozent im Mai. Die Importe aus China stiegen um 0,8 Prozent und verbesserten sich damit gegenüber einem Rückgang von 2 Prozent im Vormonat. Unterdessen zeigten sich die Ausfuhren in die USA erneut sehr schwach. Sie blieben aufgrund der geringeren Nachfrage nach Autos und Autoteilen um 46,6 Prozent hinter dem Vorjahreswert zurück.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

22:04 International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

Keine wichtigen Veröffentlichungen angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.212,00 -0,33% Nasdaq-100-Indikation 10.591,00 -0,38% Nikkei-225 22.692,52 -0,02% Hang-Seng-Index 25.143,83 +0,22% Kospi 2.202,02 +0,04% Schanghai-Composite 3.297,09 +2,58% S&P/ASX 200 6.001,60 -0,53%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Die asiatischen Aktienbörsen folgen am Montag der in engen Grenzen uneinheitlichen Vorgabe der Wall Street. In Schanghai geht es allerdings deutlich nach oben mit den Kursen. Die Coronapandemie bleibt das beherrschende Thema und der große Unsicherheitsfaktor. Die chinatreue Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, sprach von einer "wirklich kritischen" Corona-Lage in der Sonderverwaltungszone: "Es gibt keine Anzeichen, dass die Lage unter Kontrolle gebracht wird". Wegen der zweiten Infektionswelle hat Hongkong wieder strenge Auflagen eingeführt. Aber auch in anderen Regionen der Welt ist das Virus weiter auf dem Vormarsch. Dass sich die Staats- und Regierungschefs auf dem EU-Gipfel bislang nicht über den Corona-Hilfsfonds einigen konnten, ist in Asien eher am Rande ein Thema. Zu Aktienkäufen animiere es aber nicht, so ein Händler. In Tokio gibt der Nikkei-225 zwischenzeitliche Aufschläge wieder ab. Die japanischen Exporte sind im Juni stärker als befürchtet auf Jahressicht abgestürzt. Autowerte zeigen sich mit den schwachen Exportdaten im Minus. Vor allem die Exporte in die USA fielen exorbitant schlecht aus. In Schanghai macht der Composite einen deutlichen Satz nach oben. Händler sprechen von Nachholbedarf, nachdem die sich verschärfenden Spannungen zwischen den USA und China den Index zuletzt belastet hätten. In Hongkong geht es trotz der neuen Coronawelle um 0,4 Prozent voran. Angeführt werden die Gewinner vom Versicherungssektor. Den Sektorunternehmen ist eine höhere Aktienquote zugestanden worden. China Life Insurance legen um 3,2 und Ping An Insurance um 0,7 Prozent zu. In Südkorea erwarten Volkswirte einen scharfen BIP-Absturz. Die Daten werden am Donnerstag veröffentlicht. Händler betonen aber, dass schwache Daten bereits weitgehend eingepreist seien.

US-NACHBÖRSE

Mit dem Heimausstatter Bed Bath & Beyond verkündete ein weiteres Einzelhandelsunternehmen eine Maskenpflicht für alle Kunden. Der Konzern teilte nach der Schlussglocke mit, diese Regelung gelte ab Freitag. Bed Bath & Beyond ermäßigten sich um weitere 0,5 Prozent. Nikola brachen um 14,5 Prozent ein. Der Hersteller von elektrischen Nutzfahrzeugen will neue Aktien ausgeben. Cloudflare büßten 1,4 Prozent ein. Das Internetunternehmen räumte den Ausfall von mehreren Datenzentren ein und kündigte eine Prüfung der Störfälle an.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 26.671,95 -0,23 -62,76 -6,54 S&P-500 3.224,73 0,28 9,16 -0,19 Nasdaq-Comp. 10.503,19 0,28 29,36 17,06 Nasdaq-100 10.645,22 0,18 18,76 21,90 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 869 Mio 773 Mio Gewinner 1.629 1.356 Verlierer 1.336 1.599 Unverändert 91 95

Gut behauptet - Einerseits herrscht bei vielen Marktakteuren nach diversen Studienerfolgen Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen das Covid-19-Virus, andererseits nimmt der Druck insbesondere auf die Politik nach weiteren Konjunkturstimuli zu angesichts nicht abflauender Neuinfektionen in den USA. Das Land hat deswegen seine Grenzen zu Mexiko und Kanada für mindestens vier weitere Wochen geschlossen. Außerdem gibt es neue Einschränkungen in einigen US-Bundesstaaten. Dazu passte, dass sich die Stimmung der US-Verbraucher im Juli deutlicher als erwartet eingetrübt hat. Was man derzeit sehe, sei etwas mehr Optimismus als zuletzt, dass die Konjunktur wieder komplett auf die Beine komme, fasste David Lefkowitz, Vermögenswerwaltungsexperte bei der UBS die Stimmungslage zusammen. Die Zweitquartalszahlen von Netflix fielen zwar insbesondere bei den Neukunden erneut besser als erwartet aus, der Kurs fiel trotzdem um 6,5 Prozent. Analysten lasen aus den Zahlen zum Ende des Quartals eine Verlangsamung heraus - außerdem rechnet Netflix selbst damit, dass das Kundenwachstum in der zweiten Jahreshälfte weniger stürmisch ausfallen wird. Die Credit Suisse stufte Netflix auf "Neutral" ab. Der Dow wurde etwas gebremst vom Schwergewicht Boeing, das 1,7 Prozent einbüßte. Weil British Airways all seine Maschinen vom Typ Boeing 747-400 vorzeitig und sofort ausmustern will, dürften Wartungsaufträge für Boeing wegfallen. Moderna und Biontech haussierten, nachdem beide Unternehmen jüngst mit Erfolgsmeldungen bei der Erforschung eines Corona-Impfstoffs aufwarteten. Moderna schnellten um fast 16 Prozent nach oben, Biontech um 12,4 Prozent. Pfizer - der Pharmariese kooperiert mit der deutschen Biontech - legten um 1,8 Prozent zu.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,15 0,8 0,14 -105,3 5 Jahre 0,27 0,0 0,27 -165,0 7 Jahre 0,47 0,5 0,46 -178,1 10 Jahre 0,62 0,6 0,62 -182,1 30 Jahre 1,33 1,7 1,31 -174,0

Am Rentenmarkt tat sich passend zum Geschehen am Aktienmarkt wenig. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen legte minimal zu auf 0,63 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1452 +0,3% 1,1418 1,1395 +2,1% EUR/JPY 122,85 +0,5% 122,29 122,07 +0,8% EUR/GBP 0,9134 +0,5% 0,9089 0,9074 +7,9% GBP/USD 1,2539 -0,2% 1,2560 1,2557 -5,4% USD/JPY 107,28 +0,2% 107,09 107,12 -1,3% USD/KRW 1203,94 -0,1% 1203,94 1204,41 +4,2% USD/CNY 6,9885 -0,1% 6,9924 6,9974 +0,4% USD/CNH 6,9860 -0,1% 6,9916 6,9948 +0,3% USD/HKD 7,7529 -0,0% 7,7538 7,7536 -0,5% AUD/USD 0,6987 -0,0% 0,6989 0,6992 -0,3% NZD/USD 0,6555 +0,1% 0,6549 0,6552 -2,6% Bitcoin BTC/USD 9.187,01 +0,2% 9.170,01 9.105,76 +27,4%

Der Dollar gab seine Vortagesaufschläge wieder mehr als ab, der Dollarindex büßte gut 0,4 Prozent ein. Der Euro erreichte mit zuletzt 1,1435 Dollar fast das Vortageshoch. Schon kleine Fortschritte bei den Verhandlungen über ein Wiederaufbauprogramm auf dem bis Samstag laufenden EU-Gipfel könnten den Euro Richtung 1,15 Dollar aufwerten lassen, hieß es von den Analysten der ING. Der Dollar dürfte derweil auch darunter gelitten haben, dass US-Notenbanker offen dafür sind, die Zinsen länger niedrig zu halten, indem sie die Inflation für einige Zeit leicht über das Ziel von 2 Prozent steigen lassen wollen.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,37 40,59 -0,5% -0,22 -30,8% Brent/ICE 42,89 43,14 -0,6% -0,25 -31,4%

Die Erdölpreise zeigten sich wenig verändert. Mit der geplanten leichten Anhebung der Förderquote durch die Gruppe Opec+ ab August habe der Markt seinen Frieden gemacht, hieß es im Handel. Dass die Zahl der aktiven US-Ölförderstellen die 18. Woche in Folge sank, sorgte für keinen erkennbaren Impuls.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,90 1.809,82 -0,1% -0,92 +19,2% Silber (Spot) 19,30 19,31 -0,0% -0,01 +8,1% Platin (Spot) 840,33 835,95 +0,5% +4,38 -12,9%

Der Goldpreis konnte sich vom Rücksetzer des Vortages wieder erholen, unterstützt vom schwächeren Dollar. Er lag zuletzt wieder 13 Dollar höher bei 1.810 Dollar.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

- In den USA hat die Zahl der verzeichneten Neuinfektionen mit dem Coronavirus am sechsten Tag in Folge bei mehr als 60.000 gelegen. Binnen 24 Stunden wurden weitere 63.872 Ansteckungsfälle registriert. Zudem wurden nach Angaben der John-Hopkins-Universität weitere 514 Todesfälle registriert. Erst am Freitag war bei den täglichen Neuinfektionen mit 77.638 Fällen ein neues Rekordhoch erreicht worden. Ungeachtet der rasant steigenden Infektionszahlen wird weiter heftig über Vorschriften zum Tragen von Atemschutzmasken gestritten.

- In Südafrika hat die Zahl der verzeichneten Todesfälle durch die Corona-Pandemie die Marke von 5.000 überschritten. Innerhalb von 24 Stunden wurden weitere 85 Todesopfer gezählt. Die Zahl der registrierten Infektionsfälle lag bei rund 364.000. Südafrika ist das am stärksten von der Pandemie betroffene Land auf dem afrikanischen Kontinent.

- Nach hunderten neuen Ansteckungen mit dem neuartigen Coronavirus in den vergangenen zwei Wochen schlagen die Behörden in Hongkong Alarm. Regierungschefin Carrie Lam sagte, die Lage sei "wirklich kritisch". In den vergangenen 24 Stunden habe es einen Rekordanstieg von mehr als hundert Neuinfektionen gegeben.

- Die G20-Staaten erwägen eine Verlängerung des Schuldenmoratoriums für die ärmsten Länder der Welt wegen der Coronavirus-Pandemie.

BEZIEHUNGEN CHINA - GROSSBRITANNIEN

China hat Großbritannien vor der Stationierung eines Flugzeugträgers im Pazifik gewarnt. Eine mögliche Entsendung der "HMS Queen Elizabeth" sei ein "sehr gefährlicher Schritt", der die bereits angespannten Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter verschlechtern könnte, sagte der chinesische Botschafter in Großbritannien, Liu Xiaoming.

MARS-MISSION EMIRATE

Die erste Mars-Mission der Vereinigten Arabischen Emirate ist erfolgreich gestartet. Nach zweimaligem Aufschub wegen schlechten Wetters hob die japanische Rakete mit der Sonde Al-Amal an Bord in der Nacht zum Montag vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima ab. Fast genau eine Stunde nach dem Start koppelte sich die Sonde dann von der Trägerrakete ab. Nach den Plänen der Emirate soll die Sonde im Februar 2021 mit der Umrundung des Roten Planeten beginnen.

EXPLOSION IRAN

Eine Explosion hat ein Wärmekraftwerk in der zentraliranischen Provinz Isfahan erschüttert. Ein alter Transformator sei am frühen Morgen explodiert, sagte der Geschäftsführer der Elektrizitätsgesellschaft von Isfahan der iranischen Nachrichtenagentur Irna. Es habe keine Verletzten gegeben. Bei einem weiteren Vorfall im Nordwesten des Landes wurden laut Irna zwei Feuerwehrmänner beim Versuch verletzt, einen Brand in einer Zellophan-Fabrik zu löschen. Die Vorfälle sind die jüngsten in einer Reihe von Bränden und Explosionen an militärischen und zivilen Standorten im Iran in den vergangenen Wochen.

INNENPOLITIK IRAN

Im Iran ist die Hinrichtung von drei Teilnehmern der Proteste vom November 2019 vorerst gestoppt worden. "Wir hoffen, dass das Urteil gekippt wird", sagte Babak Paknia, einer der Anwälte der Verurteilten, AFP, nachdem das Oberste Gericht einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens zugelassen hatte. Das Todesurteil gegen die drei Demonstranten hatte international heftige Kritik ausgelöst.

LIBYENKRISE

Deutschland, Frankreich und Italien haben den ausländischen Unterstützern der Bürgerkriegsparteien in Libyen mit Sanktionen gedroht. In einer gemeinsamen Erklärung riefen Berlin, Paris und Rom "alle libyschen Parteien ebenso wie ihre ausländischen Unterstützer dazu auf, unverzüglich die Kampfhandlungen und die militärische Aufrüstung im ganzen Land einzustellen". Unter anderen der Türkei und Russland wird eine ständige Einmischung in den libyschen Bürgerkrieg vorgeworfen.

INNENPOLITIK RUSSLAND

In der ostrussischen Stadt Chabarowsk haben zehntausende Menschen in einer Anti-Kreml-Kundgebung gegen die Verhaftung des Provinzgouverneurs Sergej Furgal demonstriert. Die Demonstranten forderten Furgals Freilassung sowie einen "fairen Prozess" vor Ort in Chabarowsk statt in Moskau, wie ein AFP-Reporter berichtete.

FACEBOOK/DISNEY

Der Boykott gegen Facebook zieht weiter Kreise. Nun hat offenbar auch der Unterhaltungskonzern Walt Disney seine Werbeausgaben auf dem sozialen Netzwerk drastisch gekürzt, wie von informierten Personen zu erfahren ist. Anlass für die Boykott-Welle ist der laxe Umgang von Facebook mit rassistischen und gewaltverherrlichenden Inhalten.

PFIZER

Die Pharmaunternehmen Pfizer und Biontech haben mit Großbritannien eine Vereinbarung über die Lieferung von 30 Millionen Dosen ihres Impfstoffkandidaten BNT162 gegen Covid-19 vereinbart. Der Impfstoff ist zurzeit noch in der klinischen Entwicklung, die Vereinbarung steht deshalb unter dem Vorbehalt des Erfolgs der klinischen Studien und der behördlichen Zulassung.

TWITTER

Für die Attacke auf rund 130 Twitter-Konten von Prominenten wie Ex-US-Präsident Barack Obama und Tesla-Chef Elon Musk sind nach Angaben des Unternehmens Mitarbeiter "manipuliert" worden.

