Die Exporte der deutschen Elektroindustrie sind im Mai 2020 um 21,2 % gegenüber Vorjahr auf 13,5 Milliarden Euro geschrumpft. "Der Rückgang fiel damit mehr oder weniger gleich hoch aus wie im April", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Dr. Andreas Gontermann. Kumuliert von Januar bis Mai dieses Jahres belief sich das Ausfuhrminus auf 9,2 % - bei Lieferungen im Wert von 80,9 Milliarden Euro. Die Exporte in die Industrieländer (- 21,3 % auf 8,6 Mrd. Euro) und in die Schwellenländer (- 21 % auf 4,9 Mrd. Euro) gingen im Mai gleichermaßen stark zurück. In den ersten fünf Monaten zusammengenommen gaben die Ausfuhren ...

