FRANKFURT (Dow Jones)--Weiterhin mit geringen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montag während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der September-Kontrakt verliert gegen 8.14 Uhr 46 auf 12.909,5 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 12.963,5, das war zugleich das bisherige Tageshoch. Das Tagestief liegt bei 12.850,5 Punkten. Das Geschäft ist sehr ruhig, umgesetzt wurden bisher 2.906 Kontrakte.

Die 12.963er Marke als Hoch vom Morgen und Tageshoch vom Freitag gilt als der Schlüssel für einen möglichen Anlauf an die 13.000er Marke. Als unterstützt gilt der September-DAX bei 12.791 Punkten.

July 20, 2020 02:19 ET (06:19 GMT)

