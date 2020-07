FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kommt im Handelsverlauf am Montagvormittag zurück. Gegen 8.20 Uhr fällt er um 21 Ticks auf 175,97 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 176,19 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 176,27, das -tief bei 175,94 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 22.048 Kontrakte.

"Der Bund-Future setzt seine Konsolidierung fort", heißt es bei der Helaba. Der sehr niedrige und weiter sinkende Trendstärkeindikator (ADX) lasse auf eine trendlose Marktverfassung schließen. Unterstützungen seien bei 175,54 und 175,22 zu finden, Widerstände um 176,90.

"Sollte es bezüglich des EU-Wiederaufbaufonds zu einer Einigung kommen, wäre ein wichtiger Unsicherheitsfaktor beseitigt und die Risikobereitschaft würde sich tendenziell erhöhen", so die Helaba weiter. Profitieren würden dann vor allem Anleihen der Eurozonen-Peripherie. Der EU-Gipfel zu dem 750-Milliarden-Fonds geht am Nachmittag in die nächste Verlängerung, nachdem die ersten drei Verhandlungstage noch keinen Durchbruch brachten.

July 20, 2020

