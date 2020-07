London (Vereinigtes Königreich), 20. Juli 2020 - NQ Minerals PLC (AQSE: NQMI, OTCQB: NQMLF, OTCQB: NQMIY) ("NQ" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es die die Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (die "DGWA"), eine der führenden europäischen Investment-Banking-Boutiquen für internationale SME's und eigenem "Mining and Resources" Team, zu seinem Berater für Investor- und Corporate-Relations in Europa ernannt hat.Mit Niederlassungen in Frankfurt, Berlin und Wien, sowie Vertretungen in Australien und Kanada, konzentriert sich die DGWA auf das wachsende Interesse der europäischen Finanzwelt auf die Trends Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme, deren Entwicklung im deutschsprachigen Raum beträchtliche Investitionen zugesagt wurden.Die DGWA wird mit NQ Minerals zusammenarbeiten, um das Bewusstsein der Anleger zu steigern und Investitionsmöglichkeiten auf den europäischen Finanzmärkten zu fördern, und wird Investor-Relations-Dienstleistungen anbieten, um NQ bei der Positionierung auf den deutschsprachigen Finanzmärkten zu unterstützen.David Lenigas, Chairman von NQ Minerals, sagte: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der DGWA, um europäische und insbesondere deutschsprachige Investoren zu gewinnen und die Möglichkeiten von NQ auf die europäischen Kapitalmärkte zu bringen. Aufgrund der EU-Regierungen, die die Industrie und die Verbraucher in zunehmendem Maße auf Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette drängen, ist NQ gut positioniert, um von diesen Entwicklungen im EV- und ESS-Bereich zu profitieren. Die konfliktfreie Metallproduktion von NQ aus Australien wird bei deutschen Investoren gut ankommen.Darüber hinaus stellen die kommerzielle Produktion und die Expansionspläne unserer Basis- und Edelmetallmine Hellyer sowie die Pläne des Unternehmens, die Goldmine Beaconsfield wieder in Produktion zu bringen, eine hervorragende Möglichkeit dar, insbesondere für Edelmetallinvestoren in Deutschland. Der Goldbedarf pro Person ist in Deutschland laut dem World Gold Council einer der höchsten der Welt."-ENDE-Über NQ MineralsNQ Minerals Plc ist an der Londoner Börse Aquis Stock Exchange (AQSE) unter dem Ticker NQMI notiert und seine ADRs im Verhältnis 1:100 werden an der OTC QB in den USA unter dem Ticker NQMIY gehandelt.NQ Minerals ist in Australien tätig. NQ begann 2018 mit der Produktion von Basismetallen und Edelmetallen in seiner zu 100 % unternehmenseigenen Flaggschiff-Goldmine Hellyer in Tasmanien. Die Goldmine Hellyer beherbergt laut offiziellen Angaben eine JORC-konforme Mineralressource im Umfang von 9,25 Millionen Tonnen und enthält folgende Erze: Gold - 2,57 g/t Au für 764.300 Unzen Au; Silber - 92 g/t Ag für 27.360.300 Unzen Ag; Blei - 2,99 % Pb für 276.600 Tonnen; und Zink - 2,57 % Zn für 217.400 Tonnen. Zusätzlich zu diesen Ressourcen kann das Projekt Hellyer auch mit einer großen Verarbeitungsanlage und einer umfassenden Infrastruktur, einschließlich einer direkten Bahnverbindung zum Hafen, aufwarten. Daneben plant das Unternehmen die Wiederinbetriebnahme der historischen Goldmine Beaconsfield in Tasmanien, die hochgradige Ressourcen beherbergt. Für die Mine wurde eine JORC 2012-konforme Mineralressourcenschätzung erstellt, die eine Ressource im Umfang von 1,454 Millionen Tonnen mit einem Goldgehalt von 10,3 g/t ausweist, was 483.000 Unzen Gold entspricht. NQ informiert auf seiner Webseite unter www.nqminerals.com regelmäßig über die in der Goldmine Hellyer und bei Beaconsfield erzielten Fortschritte.Über die DGWADie Deutsche Gesellschaft für Wertpapieranalyse GmbH (die "DGWA"), ist ein europäisches Boutique-Investment- und Finanzmarkt-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Das Managementteam kann in den Bereichen Handel, Investment und Analyse von KMUs in allen Teilen der Welt eine 25-jährige Erfolgsbilanz vorweisen. Die DGWA war an über 250 Börsengängen, Finanzierungen, Anleiheemissionen, Zweitnotierungen und Finanztransaktionen von Unternehmen sowie an entsprechenden Informationsveranstaltungen und Awareness Kampagnen beteiligt.Nähere Informationen erhalten Sie über:NQ Minerals plcDavid Lenigas, Chairmanlenigas@nqminerals.comColin Sutherland, Chief Financial Officercolin.sutherland@nqminerals.comTel: +1 416 452 2166 (Nordamerika)Ansprechpartner für Medien:IFC Advisory LimitedGraham Herring / Tim Metcalfegraham.herring@investor-focus.co.ukTel: +44 (0) 203 934 6630 (Vereinigtes Königreich)UnternehmensberaterFirst Sentinel Corporate Finance LimitedBrian Stockbridge / Liza VasilyevaTel: +44 (0) 207 183 7407 (Vereinigtes Königreich)UnternehmensbrokerVSA Capital LimitedAndrew Monk/Maciek Szymanski+ 44 (0) 203 005 5000 (Vereinigtes Königreich)Level 6, 9 Beach Road, Surfers Paradise, Queensland 4217, Australiainfo@nqminerals.com | www.nqminerals.comDer folgende Abschnitt bezieht sich auf die Pressemitteilungen von NQ Minerals Plc, die in den Vereinigten Staaten verbreitet werden:Vorsichtshinweis für US-InvestorenDie United States Securities and Exchange Commission ("SEC") erlaubt es US-Bergbauunternehmen, in ihren bei der SEC eingereichten Unterlagen nur solche Mineralvorkommen offenzulegen, die ein Unternehmen wirtschaftlich und legal abbauen oder produzieren kann. Alle in dieser Pressemitteilung oder auf der Website von NQ Minerals PLC gezeigten Mineralressourcenschätzungen wurden in Übereinstimmung mit den Definitionsstandards des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (Australasischer Kodex für die Berichterstattung über Explorationsergebnisse, Mineralressourcen und Erzreserven) des Australasian Joint Ore Reserves Committee erstellt, die von den Definitionsstandards des Industry Guide 7 der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") abweichen können. Wir verwenden möglicherweise bestimmte Begriffe, die nach den SEC-Richtlinien in den USA registrierten Unternehmen strengstens untersagt sind, in ihre bei der SEC eingereichten Unterlagen aufzunehmen.Vorsichtshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 enthalten. Solche Aussagen beinhalten, sind jedoch nicht darauf beschränkt, alle Aussagen, die auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Vorhersagen und Prognosen basieren, einschließlich solcher, die sich auf unsere Wachstumsstrategie, Mineralienschätzungen und alle anderen Aussagen beziehen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die sich negativ auf unser Geschäft, die Betriebsergebnisse, die finanzielle Lage und den Aktienkurs auswirken könnten. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, sind: Risiken im Zusammenhang mit unserer Wachstumsstrategie; Risiken im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und/oder Förderung; unsere Fähigkeit, Finanzierungen und strategische Vereinbarungen und Beziehungen zu erhalten, zu erfüllen und aufrechtzuerhalten; unsere Fähigkeit, Schlüsselpersonal anzuwerben, zu integrieren und zu halten; die weltweite Nachfrage nach Mineralressourcen; unser Bedarf an beträchtlichen zusätzlichen Mitteln; staatliche Regulierungen; sowie andere Risiken. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Berichtigungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen unserer Erwartungen oder Änderungen der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen eine solche Aussage beruht, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: Englische Originalmeldung Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: ÜbersetzungNEWSLETTER REGISTRIERUNG:Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: Newsletter...Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.GB00BYN8YP12