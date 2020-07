FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind mit leichten Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Montagmorgen um 0,10 Prozent auf 176,01 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,43 Prozent.



Analysten und Anleger blicken gespannt auf das Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs. Die am Freitag gestartete Zusammenkunft, bei dem es vor allem um den geplanten Corona-Wiederaufbaufonds geht, hat noch kein Ergebnis gebracht. Streit gibt es vor allem über die Höhe der nicht zurückzahlbaren Zuschüsse. Zuletzt schien sich jedoch eine Annäherung anzubahnen. Der Gipfel soll am Montagnachmittag fortgesetzt werden.



An Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart eher Zahlen aus der zweiten Reihe mit geringerer Marktrelevanz auf dem Programm. Es äußern sich jedoch einige hochrangige Notenbanker, darunter der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Luis de Guindos./bgf/men/mis

