Der Euro hat am Montag leicht zugelegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete in der Früh 1,1464 US-Dollar und damit etwas mehr als im asiatischen Handel. Am Freitagabend hat der Euro noch bei 1,1442 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1428 Dollar festgesetzt.Analysten und Anleger blicken weiter gespannt auf das Gipfeltreffen der europäischen ...

