Matthew Lunt ist neuer Head of Asset Management Austria & CEE bei der CA Immo. Er übernahm die Verantwortung für alle Asset-Management-Aktivitäten in den jeweiligen Ländern, einschließlich Vermietung, Mieterbetreuung und umfassendem Management des Bestandsportfolios. In Zusammenarbeit mit seinen engagierten, lokal ansässigen Teams wird er für die Verwaltung eines qualitativ hochwertigen Portfolios im Wert von rund 2,6 Mrd. Euro verantwortlich sein. Keegan Viscius, Chief Investment Officer (CIO) von CA Immo, zu seiner Bestellung: "Matt Lunt ist ein sehr erfahrener Immobilienprofi, der seit mehr als 25 Jahren für einige der wichtigsten Immobilienunternehmen in den CEE-Märkten tätig ist. Mit einem Anteil von fast 60% unseres gesamten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...