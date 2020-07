Die Nachricht schlägt ein wie eine Bombe: Die Softbank Group will ihre Chip-Perle ARM verkaufen. Masayoshi Son baut den Konzern um.Ein möglicher Börsengang ist eher unwahrscheinlich, eher eine Transaktion in Teilen oder sogar der vollständige Verkauf, heißt es. Das würde Geld in die Kasse spülen und helfen, den Schuldenstand bei der Softbank Group deutlich zu reduzieren. Der Tech-Investor hat Aktien der T-Mobile USA an die Deutsche Telekom verkauft, um die Bilanz zu ordnen. Bis 2024 fließen Softbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...