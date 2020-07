Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.835 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Der Fokus der Anleger dürfte sich im Laufe des Tages erneut nach Brüssel richten, wo der EU-Gipfel am Nachmittag fortgesetzt werden soll. Die Verhandlungen über Corona-Hilfsgelder wurden bereits zweimal verlängert - ob es am Montag zu einer Einigung kommen wird, ist weiter unklar. An der Spitze der Kursliste stehen am Morgen die Wertpapiere von SAP, der Deutschen Börse und von Fresenius Medical Care.



Die Anteilsscheine von Wirecard, Daimler und MTU stehen gegenwärtig am Ende der Liste. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen stärker. Ein Euro kostete 1,1446 US-Dollar (+0,24 Prozent).

