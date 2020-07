Am Montag zeigen sich Anleger am deutschen Aktienmarkt zurückhaltend.Der DAX hat nahezu unbewegt eröffnet und und fällt anfänglich um 0,17 Prozent auf 12.898,11 Zähler.Nach einer starken Vorwoche behalten die Anleger am deutschen Aktienmarkt die Marke von 13.000 Punkten für den DAX im Blick.Während bislang die Hoffnung auf einen baldigen Corona-Impfstoff größer war als die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle, steht aktuell das geplante EU-Hilfspaket im Blick der Anleger. ...

