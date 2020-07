Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Für den DAX ging er in der vergangenen Woche um 2,3 Prozent aufwärts. Am Freitag verabschiedete er sich mit einem Plus von knapp 0,4 Prozent ins Wochenende. Die 13.000 Punkte-Marke erwies sich bislang als hartnäckiger Widerstand für den DAX. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann im Gespräch mit Moderator Marco Uome. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.