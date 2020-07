Würdigung mehrerer PTC-Lösungen für den Fertigungssektor

Nächster Meilenstein: Gemeinsame Cloud-Lösung von Microsoft, PTC und Rockwell

Microsoft lobt große Vielfalt bei Partnerlösungen

Bei den Microsoft Partner of the Year Awards 2020 wurde PTC (NASDAQ: PTC) zum zweiten Mal in Folge als Global Manufacturing Partner of the Year ausgezeichnet. Die Entscheidung wurde damit begründet, dass PTC hervorragende Leistungen bei der Innovation und Implementierung von auf Microsoft-Technologie basierenden Kundenlösungen gezeigt habe.

Die Partner of the Year Awards wurden von Microsoft eigens ins Leben gerufen, um Partner auszuzeichnen, die im vergangenen Jahr solche Lösungen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Preise werden in mehreren Kategorien verliehen, wobei die Preisträger aus mehr als 3.300 Nominierten in über 100 Ländern weltweit ausgewählt wurden. PTC wurde für folgende Lösungen und Dienstleistungen im Fertigungssektor ausgezeichnet:

Digital Manufacturing zur Produktivitätssteigerung, Betriebskostenoptimierung und zur Beschleunigung des Umsatzwachstums.

zur Produktivitätssteigerung, Betriebskostenoptimierung und zur Beschleunigung des Umsatzwachstums. Service Optimization befähigt Serviceteams, ihre Effektivität zu steigern, die Kosten des Kundendienstes zu senken und die Serviceumsätze zu maximieren.

befähigt Serviceteams, ihre Effektivität zu steigern, die Kosten des Kundendienstes zu senken und die Serviceumsätze zu maximieren. Engineering Excellenceermöglicht datengestützte Entscheidungen während des gesamten Konstruktions- und Fertigungsprozesses, um Änderungen schneller umzusetzen, die Einführung neuer Produkte zu beschleunigen und die Zeit für die Erstellung neuer Konstruktionsvarianten unter Berücksichtigung des Qualitätsmanagements zu verkürzen.

Diese Lösungen werden durch verschiedene branchenführenden Technologien von PTC ermöglicht. Dazu zählen die Plattformen ThingWorx für Azure, Windchill für Azure, und Vuforia Expert Capture und Vuforia Studio für Microsoft HoloLens 2.

"Wir freuen uns sehr, dass PTC zum zweiten Mal in Folge von Microsoft als Global Manufacturing Partner of the Year ausgezeichnet wurde", sagte Jim Heppelmann, President und CEO von PTC. "PTC und Microsoft haben gemeinsam einige der größten Unternehmen der Welt bei ihrer digitalen Transformation begleitet." Heppelmann gab einen Ausblick auf die Zukunft der Kooperation: "Wir freuen uns darauf, diese Erfolgsgeschichte mit der neuen Cloud-Lösung Factory Insights as a Service fortzuschreiben. Sie basiert auf Technologien von PTC, Rockwell Automation und Microsoft. Dabei geht sie über herkömmliche Transformationsansätze weit hinaus und lässt sich schnell im gesamten Unternehmen skalieren, so dass Unternehmen die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen können."

"Es ist eine Ehre, die Gewinner und Finalisten der Microsoft Partner of the Year Awards 2020 zu würdigen", sagt Gavriella Schuster, Corporate Vice President One Commercial Partner bei Microsoft. "Die ausgezeichneten Partner sind überdurchschnittlich motiviert und liefern zeitnahe Lösungen für die komplexen Herausforderungen, die Unternehmen auf der ganzen Welt meistern müssen. Die Lösungen reichen von virtueller Kommunikation und Zusammenarbeit bis hin zur Unterstützung von Kunden bei der Ausschöpfung ihres vollen Potenzials mit Azure-Cloud-Diensten und darüber hinaus. Ich bin stolz, den Gewinnern und Finalisten zu dieser Auszeichnung zu gratulieren."

Über PTC

PTC ermöglicht industrielle Innovationen mit preisgekrönten, bewährten Lösungen, damit Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen differenzieren, ihre betrieblichen Prozesse optimieren und die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern können. Mit PTC und seinem Partner-Ökosystem können Fertigungsunternehmen von den Möglichkeiten der heutigen neuen Technologien profitieren, um die digitale Transformation voranzutreiben.

PTC, ThingWorx, Vuforia, Vuforia Studio, Expert Capture, Windchill und das PTC-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der PTC Inc. und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

