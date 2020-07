Im schwachen Marktumfeld zählt die Aktie von Siemens Healthineers am Montag zu den stärksten Werten an der deutschen Börse. Starke Zahlen des niederländischen Wettbewerbers Philips sorgen für Euphorie bei den Anlegern. Sie setzen nun darauf, dass auch Healthineers mit den Quartalszahlen am 3. August überzeugen kann.Philips hat die Coronakrise im zweiten Quartal nicht so stark getroffen wie befürchtet. Der Umsatz ging um sechs Prozent auf 4,4 Milliarden Euro zurück, das bereinigte EBITA brach um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...