München (ots) -Auf der Ostseeinsel Rügen fiel gerade die letzte Klappe für zwei neueFilme der beliebten ARD-Degeto-Reihe "Praxis mit Meerblick" für denSendeplatz "Endlich Freitag im Ersten". Kaum hat sich derPraxis-Alltag mit Neu-Kollege Hannes Stresow (Benjamin Grüter)eingespielt, warten bereits wieder neue Herausforderungen auf dieÄrztin Nora Kaminski (Tanja Wedhorn). Der noch ungeklärteBeziehungsstatus zu ihrem Ex-Mann Peer sorgt für allerleiVerwirrungen - nicht zuletzt bei ihrem gemeinsamen Sohn Kai (LukasZumbrock), der kurz vor seinem mündlichen Staatsexamen zu allemÜberfluss nun auch selber mit privaten Problemen zu kämpfen hat. Undob es Peer überhaupt ernst mit dem neuen Aufblühen der Beziehung mitNora meint, ist ebenfalls noch klärungsbedürftig...In Sassnitz, Prora und Ralswiek auf Rügen sowie in Berlin entstandendie Folgen "Herzklopfen" und "Herrentag" nach einem Drehbuch vonMichael Vershinin und Marcus Hertneck. Regie führte Jan Ruzicka.An der Seite von Tanja Wedhorn spielen Dirk Borchardt, BenjaminGrüter, Lukas Zumbrock, Morgane Ferru, Michael Kind, Anne Werner,Patrick Heyn, Petra Kelling, Lucie Heinze, Sebastian Schwarz, MaikeJüttendonk, Florian Schmidtke, Sönke Möhring, Martin Baden, KaiLentrodt, Berit Künnecke uvm."Herzklopfen"Während sich Nora Kaminskis Ex-Mann intensiv um seine Ex-Frau bemüht,kümmert sich Nora vorrangig um ihre Patienten. Ihr dringlichsterFall: die Rügenerin Yvette Schewe, Besitzerin eines kleinenFamilienhotels. Frau Schewe leidet an einer chronischenStoffwechselkrankheit, die nicht heilbar ist. Nicht heilbar scheintauch die Beziehung zu ihrem Mann, der sich mit der Krankheit seinerFrau überfordert sieht und anderweitig Trost sucht...Noras Sohn Kai erweist sich unterdessen als echter Senkrechtstarter -sein erstes juristisches Staatsexamen besteht er mit Bravour. DieEltern sind stolz auf ihren Sprössling. Vor allem Peer wird nichtmüde, das Loblied seines Jungen zu singen, dem als angehendenJuristen bald die ganze Welt offenstehen wird. Kais schwangereFreundin Mandy plagt allerdings zunehmend das Gefühl, dass sie nichtwirklich in die Welt gehört, in der Kai und seine Eltern zu Hausesind - die Welt der Studierten, Erfolgreichen und zumindest in PeersFall auch der Vermögenden. Zumal ihr Baby schließlich nicht mal vonKai ist..."Herrentag"Nora kümmert sich als Notärztin um das Mitglied einer Männergruppe,den Daytrader Florian Becker, der bei einem Stand upPaddling-Wettkampf in der Ostsee fast ertrunken wäre. Die Gruppe istauf einer Männer-Tour unterwegs und misst sich in diversenHerausforderungen. Daher verweigert der Patient auch jede weitereBetreuung durch Nora - schließlich möchte er von seinen Kollegennicht als Verlierer dastehen. Am "Herrentag" leidet er jedoch unterschweren, rätselhaften Symptomen und verliert das Bewusstsein. AlsNora bei einer anderen Patientin ähnliche Krankheitszeichen bemerkt,entdeckt sie den Zusammenhang: Beide Patienten leiden an einerMethanol-Vergiftung. Gemeinsam mit der Polizei und einem Taxifahrervon der Insel macht sie sich auf die Suche nach weiteren Opfern unddem Hintergrund der Vorfälle. Unterdessen feiert Ex-Mann Peer denHerrentag ausgelassen mit seinen Kollegen und einer jungenReferendarin..."Praxis mit Meerblick" ist eine Produktion der REAL FILM Berlin imAuftrag der ARD Degeto für die ARD. Hinter der Kamera steht GunnarFuß. Produzentin ist Heike Streich. Die Redaktion liegt bei StefanKruppa (ARD Degeto).