Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Uneinigkeit auf dem EU-Gipfel über den so genannten Wiederaufbau-Fonds drückt am Montag auf die Kurse an den europäischen Börsen. Der DAX verliert im Eröffnungsgeschäft 0,7 Prozent auf 12.853 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gibt um 0,7 Prozent auf 3.343 Punkte nach.

"Alles schaut gebannt nach Brüssel", sagt ein Marktteilnehmer. Dort geht der Gipfel der Staats- und Regierungschefs am Nachmittag in die nächste Verlängerung. Größter Knackpunkt ist weiter der Anteil jener Gelder aus dem insgesamt 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfspaket, die als Zuschüsse ausgezahlt werden sollen. Die sich selbst so nennenden sparsamen Vier verlangen einen höheren Anteil an Krediten als die bislang angedachten 250 Milliarden. Ihnen hat sich nun offensichtlich auch Finnland angeschlossen.

Andererseits erscheint ein Kompromiss durchaus möglich: "Der Wille zur Einigung ist vorhanden", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Der Vermögensverwalter meint aber auch, die Zuschüsse dürften kleiner ausfallen als zunächst veranschlagt. Je nach Entwicklung könnte das die Anleihenmärkte der Peripherie stärker bewegen.

Aktuell scheint bei den Marktakteuren eher eine Einigung gespielt zu werden, von der vor allem die Südländer profitieren dürfte, denn die Renditen in Italien sinken etwas, während sie beispielsweise in Deutschland etwas anziehen. Dazu passt auch der Euro, der etwas zulegt.

Eine Einigung könnte laut Marktteilnehmern dazu führen, dass der DAX aus der Handelsspanne zwischen 12.500 und 13.000 Punkten nach oben ausbricht. Ein Scheitern dürfte die Aktienkurse dagegen stark unter Druck setzen.

Astrazeneca mit Impfstoffstudie sehr fest

Im Blick stehen mit der Coronapandemie weiterhin Unternehmen, die an Impfstoffen forschen, und hier besonders Astrazenca. Der Pharmakonzern wird im Laufe des Tages voraussichtlich Studienergebnisse für einen Kandidaten vorlegen. Astrazeneca hatten mit der Ankündigung der Studiendaten in der Vorwoche phasenweise deutlich zugelegt, nun geht es um weitere 2,3 Prozent nach oben.

Die Aktie der Mainzer Biontech verteuert sich um knapp 8 Prozent. Das Unternehmen hat mit seinem Partner eine Vereinbarung über die Lieferung von 30 Millionen Dosen eines viel versprechenden Impfstoffkandidaten getroffen. Der Impfstoff ist zurzeit noch in der klinischen Entwicklung.

Weiter im Blick steht die Aktie von Qiagen. Sie könnte laut Marktteilnehmern weiter auf die 43er Marke zusteuern, dort liegt das neue von 39 Euro erhöhte Angebot von Thermo Fisher. Die Fondsgesellschaft Union Investment hält zudem eine nochmalige Erhöhung des Qiagen-Übernahmeangebots für möglich. Qiagen liegen mit 42,07 Euro knapp behauptet.

Philips nach Zahlen sehr fest - Julius Bär sehr schwach

Geschäftszahlen haben unterdessen Philips und Julius Bär vorgelegt. Philips hat im zweiten Quartal coronabedingt weniger verdient als vor einem Jahr, aber doppelt so viel wie vom Markt erwartet. Der niederländische Medizintechnikkonzern rechnet außerdem für das zweite Halbjahr mit besseren Ergebniszahlen. Der Kurs steigt um 3,9 Prozent. Im Fahrwasser ziehen Siemens Healhineers um 1,3 Prozent an.

Julius Bär fallen nach ihren Zahlen dagegen um 4,6 Prozent. Zwar sind die Zahlen für das erste Halbjahr "sehr gut" ausgefallen, wie es am Markt heißt. Bei Vontobel heißt es aber auch, das zweite Halbjahr werde bei Julius Bär von Druck auf Margen und Gewinne geprägt werden.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.341,33 -0,72 -24,27 -10,78 Stoxx-50 3.056,56 -0,81 -24,91 -10,18 DAX 12.851,51 -0,53 -68,10 -3,00 MDAX 26.796,52 -0,52 -140,91 -5,36 TecDAX 3.095,47 -0,10 -3,10 2,67 SDAX 12.157,78 0,09 10,48 -2,83 FTSE 6.234,33 -0,89 -55,97 -16,60 CAC 5.028,11 -0,81 -41,31 -15,90 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,43 0,02 -0,67 US-Zehnjahresrendite 0,62 -0,01 -2,06 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1450 +0,28% 1,1465 1,1429 +2,1% EUR/JPY 122,77 +0,39% 122,94 122,39 +0,7% EUR/CHF 1,0762 +0,24% 1,0768 1,0736 -0,9% EUR/GBP 0,9109 +0,21% 0,9136 0,9117 +7,6% USD/JPY 107,23 +0,13% 107,24 107,11 -1,4% GBP/USD 1,2570 +0,08% 1,2549 1,2536 -5,2% USD/CNH (Offshore) 6,9877 -0,05% 6,9851 6,9930 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.175,01 +0,05% 9.181,51 9.136,51 +27,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,19 40,59 -1,0% -0,40 -31,1% Brent/ICE 42,68 43,14 -1,1% -0,46 -31,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,55 1.809,82 -0,1% -1,28 +19,2% Silber (Spot) 19,32 19,31 +0,1% +0,01 +8,2% Platin (Spot) 841,08 835,95 +0,6% +5,13 -12,8% Kupfer-Future 2,89 2,90 -0,2% -0,01 +2,5%

July 20, 2020 03:49 ET (07:49 GMT)

