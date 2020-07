Heusenstamm (ots) - In der Praxis eingesetzt erleichtert der Schulterhilfe Therapie-Bügel sowohl dem Patienten als auch dem Arzt und Therapeuten bedeutend die Arbeit. Als Untersuchungshilfe bietet er dem Arzt eine aussagefähigere und für den Patienten schonendere Diagnostik als bislang. Dem Therapeuten erleichtert er das manuelle Arbeiten am Patienten deutlich. Bei der Untersuchung und während der manuellen Therapie hält der Therapeut üblicherweise den Arm des Patienten seitlich hoch. Die Schulter,- Armmuskulatur ist so nicht wirklich entspannt, denn unterbewusst hat der Patient Angst, der Therapeut könnte loslassen und hält dagegen.Sobald die Arme jedoch fest im Schulterhilfe-Bügel aufliegen, fühlt sich der Patient absolut sicher. Arm- und Schultermuskeln sind deutlich entspannt, das Gelenk entlastet, was dem Patienten und Therapeuten ein sichereres und erfolgreiches Arbeiten ermöglicht.Der Therapieaufwand mit Hilfe des Schulterhilfe-Bügels reduziert sich durch die explizit auf die Mobilisation und Ursachenbeseitigung konzentrierte Wirkungsweise auf das Notwendige. Der Aufwand beschränkt sich gezielt auf den Ausgleich der muskulären Dysfunktion der Rotatorenmanschette. Die Dysfunktion zwischen den sehr kräftigen Muskeln Pectoralis und Deltoideus und den dagegen unverhältnismäßig schwachen Aussenrotatoren Infraspinatus und Teres Minor ist bekanntermaßen die Hauptursache für das Impingement-Syndrom der Schulter.Dieser Kräfteunterschied ist in der Regel so groß, dass nur eine höchstmögliche Isolation der schwachen Zielmuskeln zu wirksamen Erfolgen führen kann. Der Schlüssel zum Erfolg dieser Therapiemethode ist die strikte Vorpositionierung der Arme durch den Schulterhilfe-Bügel in horizontaler und vertikaler Ebene, welche hocheffizient die Aktivität der Hilfsmuskulatur Pectoralis und Deltoideus reduziert und damit das umso intensivere Ansprechen der Aussenrotatoren der Rotatorenmanschette ermöglicht.Aber nicht allein der Therapie-Bügel führt zum Erfolg. Das von AktiFlex zum Bügel entwickelte Therapie-Konzept in Form einer schriftlichen Anleitung und eines ausführlichen Anleitungs-Videos ist letztlich ausschlaggebend für einen maximalen Therapieerfolg. Es passt sich dem individuellen Leistungsstand eines Betroffenen an und baut dann progressiv und ohne Stillstand darauf auf.Zur Freude von Therapeuten und Patienten stellen sich nicht selten schon während der ersten 6 Behandlungseinheiten bei einer Vielzahl von Betroffenen prägnante Besserungen ein.Das medizinische Trainingsgerät eignet sich sowohl für den Einsatz in der Arztpraxis als auch in der Physiotherapie. Darüber hinaus ist nicht nur Praxen vorbehalten, sondern auch Betroffene können sich das Therapiewerkzeug inklusive einer ausführlichen Videoanleitung erwerben. Sie können damit den Erfolg der Therapie zu Hause festigen und somit erneuten Schulterschmerzen wirksam entgegenwirken.Eine aktuelle Studie von Wissenschaftlern der Uni Duisburg Essen bestätigt die Wirksamkeit und den therapeutischen Nutzen der AktiFlex Schulterhilfe.Unter der Leitung von Prof. Dr. Thomas Mühlbauer wurde im Auftrag der AktiFlex-Produkte KG am Institut für Sport- und Bewegungswissenschaften an der Universität Duisburg-Essen eine randomisierte Vergleichsstudie durchgeführt. Dabei wurde eine der am häufigsten in der Therapie verwendeten Methode mit Elastikbändern, der Methode von AktiFlex mit dem Schulterhilfe-Trainingsbügel Optima gegenüber gestellt.Bei der Anwendung der AktiFlex Schulterhilfe konnten durch die Studie signifikant bessere Ergebnisse belegt werden als bei der gegenübergestellten traditionellen Methode.Mit der Auswertung der Testergebnisse sind die Geschäftsführer der AktiFlex-Produkte KG, Thomas und Nicko Duttine, mehr als zufrieden: Für uns wäre es schon ausreichend gewesen, den therapeutische Nutzen zu belegen. Die festgestellte, deutliche bessere Wirkungsweise unserer Methode, gegenüber der bekannten Methode, freut uns sehr.Die ganze Studie kann hier eingesehen werden: www.schulterhilfe.de/studie (http://www.schulterhilfe.de/studie)Sie kann auch hier per E-Mail angefordert werden: info@schulterhilfe.deDie AktiFlex-Produkte KG wird von den Eigentümern Thomas und Nicko Duttine geführt. Im Firmensitz Heusenstamm in Hessen werden alle Produkte selbst entwickelt und handproduziert.Pressekontakt:AktiFlex-Produkte KG, Industriestr. 34, 63150 HeusenstammTel.+49 6104 9531234 Fax: +49 6104 9531238E-Mail: info@schulterhilfe.de Internet: www.schulter24.deBezugsquelle: www.schulterhilfe.de/shopOriginal-Content von: AktiFlex-Produkte KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106263/4656553