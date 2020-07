Rovema hat am 16. Juli einen Vertrag zum Erwerb von Hassia Packaging Pvt. Ltd. (im Folgenden Hassia India) unterzeichnet. Hassia India war zuletzt Teil der IMA S.p.A. Gruppe. Das Unternehmen ist besonders in Asien und Afrika fest im mittleren Preissegment etabliert und, wie auch Rovema, sehr stark im Food Segment aktiv. Neben klassischen vertikalen Schlauchbeutelmaschinen fertigt Hassia India technologisch starke mehrbahnige Siegelrandmaschinen ("Multilane Sachet Form, Fill and Seal machines"), z.B. für das Verpacken flüssiger Reinigungs- oder Kosmetikartikel in Portionsbeutel. Mit dieser Akquisition ...

