Berlin (ots) - Sarah Heil und Tim Benedict Wegner aus dem Unternehmensbereich Corporate Communication der Messe Berlin haben vergangene Woche den DPRG-Junior Award 2020 erhalten. Mit ihrem Konzept für die Tafeln Deutschland setzten sich die beiden Young Professionals im Wettbewerb der Deutschen Public Relations Gesellschaft (DPRG) durch."Corporate schlägt Agentur bei Konzeption und Kreativität. Das kommt nicht so häufig vor", erklärt Emanuel Höger, Pressesprecher der Unternehmensgruppe Messe Berlin. Die Messe Berlin bietet seit 2018 ein Volontariat in Kooperation mit Hill + Knowlton Strategies an. Neben der Teilnahme am Seminarprogramm der Agentur ist eine einmonatige Hospitanz in der Agentur Bestandteil der Ausbildung. "Sarah Heil und Tim Benedict Wegner gehören zu den ersten Volontären der Messe Berlin, die dieses Programm durchlaufen haben. "Der Junior Award der DPRG ist ein schöner Beweis, dass das duale Konzept aufgeht", sagt Höger.Das PR-Team der Messe Berlin kommuniziert jährlich für über 20 Veranstaltungen des Unternehmens und betreut rund 30.000 Medienvertreter auf dem Messegelände.Über die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärksten Messegesellschaften weltweit. Sie konzipiert, vermarktet und veranstaltet jedes Jahr hunderte von Liveevents in Berlin und auf der ganzen Welt. Zu ihrem breiten Portfolio gehören die globalen Marken und Leitmessen IFA, InnoTrans, ITB, FRUIT LOGISTICA und die Internationale Grüne Woche, ebenso, wie Großkonferenzen und herausragende Events, so zum Beispiel die Fanmeile am Brandenburger Tor. Mit rund 90 Auslandsbüros vertreibt die Messe Berlin ihre Veranstaltungen in über 170 Ländern. Allein bei den Veranstaltungen am Stammsitz unter dem Funkturm in Berlin akkreditieren sich jedes Jahr rund 30.000 Medienvertreter aus der gesamten Welt. Damit fördert und treibt die Messe Berlin die Entwicklung der Metropole Berlin. Ziel ist, auf allen Veranstaltungen der Messe Berlin den Besuchern ein herausragender Gastgeber zu sein, bestmögliche Geschäftsimpulse für den Einzelnen zu geben und faire Bedingungen für Jeden zu gewährleisten. Dieses Selbstverständnis spiegelt sich im Unternehmensmotto: Messe Berlin - Hosting the World.