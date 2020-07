Köln (www.fondscheck.de) - Der Juni war von per Saldo steigenden Kursen an den internationalen Aktienmärkten geprägt, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth-Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Wesentlich mitbestimmt durch die Nachrichtenlage hinsichtlich der Verbreitung des Coronavirus seien dabei deutlichere Schwankungen zu verzeichnen gewesen. Unter den Hauptaktienmärkten hätten sich die Märkte des Euro-Raums mit Abstand am besten entwickelt. Der US-amerikanische, der japanische sowie der britische Aktienmarkt hätten den Monat mit leichten Wertzuwächsen abgeschlossen. Unter den Aktienmärkten der Schwellenländer hätten die asiatischen Märkte deutliche Zugewinne verbucht. ...

