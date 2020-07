Bern (awp) - Die Aktien von Julius Bär sind am Montag mit satten Verlusten in den Handelstag gestartet. Die am Morgen präsentierten Halbjahreszahlen liegen zwar einen Tick über den Analystenschätzungen gemäss AWP-Konsens, Analysten weisen aber auf die deutliche Abschwächung im Mai und Juni hin. Um 11 Uhr werden die Papiere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...