Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,1467 US-Dollar und kostete damit so viel wie seit März nicht mehr. Aktuell notiert sie bei 1,1455 US-Dollar wieder etwas tiefer.Zum Franken bewegt sich der Euro eher seitwärts. Bei einem Stand von 1,0754 Franken bewegt er sich in etwa auf dem Niveau vom späten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...