FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.07.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS JUPITER FUND TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - TARGET 230 (200) PENCE - BARCLAYS CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - TARGET 240 (195) P - BERNSTEIN CUTS NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 990 (1080) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES G4S PRICE TARGET TO 130 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8400 (7400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BAT TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3000 (4800) PENCE - JEFFERIES RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2100 (1700) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1140 (710) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS HAYS PRICE TARGET TO 125 (130) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES STHREE PRICE TARGET TO 385 (340) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1300 (1100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 5700 (5500) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



