In einem Interview mit dem Radiosender Cadena SER sagte die spanische Außenministerin Arancha Gonzalez Laya am Montag, dass ihre Regierung nicht dagegen sei, die Auszahlung von EU-Corona-Hilfen an Bedingungen oder eine starke Kontrolle zu knüpfen, wie Reuters berichtet. Wichtige Zitate "Spanien hat klare Vorstellungen: Wir lehnen Konditionalität nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...