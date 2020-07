Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta015/20.07.2020/11:00) - In ihrem aktuellen KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer zu der Anleihe der European Energy A/S mit variabler Verzinsung (3-Monats-EURIBOR +535 Basispunkte; EURIBOR-Floor bei 0%; WKN A2R30K) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzuschätzen.



Die eigentümergeführte European Energy A/S errichtet weltweit Wind- und Solarparks sowie große grüne Energiespeicher1. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dänemark wurde 2004 gegründet und deckt den gesamten Lebenszyklus im Bereich Stromproduktion von der Planung bis zur Betriebsführung ab1. Derzeit entwickelt die European Energy A/S Parks in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Italien und Brasilien1.



Das Unternehmen hat seit seiner Gründung Wind- und Solarparks mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1500 MW und einem Investitionsvolumen von über 1,8 Mrd. Euro weltweit in über elf Ländern entwickelt, gebaut und erworben3. Aktuell ist European Energy an 59 betriebsbereiten Solar- und Windparks in sieben Ländern mit einer Gesamtkapazität von 661 MW beteiligt, von denen der Anteil des Konzerns einer Nettokapazität von 363 MW entspricht1. Hierauf soll auch in Zukunft ein verstärkter Fokus gelegt werden, um sowohl als Entwickler als auch als unabhängiger Stromerzeuger (IPP), breiter aufgestellt zu sein1. Ein weiteres Geschäft bildet das Asset Management, dessen Kunden häufig institutionelle Investoren sind, die vorrangig einen Geschäftspartner suchen, der in der Lage ist, die Produktionsleistung zu optimieren und die Betriebskosten zu minimieren1.



Geschäftsjahr 2019 mit Rekord-Erlösen durch verstärkten Fokus auf den Stromabsatz Im Geschäftsjahr 2019 erzielte der Konzern mit 203,8 Mio. Euro (2018: 96,2 Mio. Euro) seinen bisher höchsten kumulierten Umsatz seit Bestehen1. Dieser Anstieg ist zum einen dem Geschäft der Energieparkentwicklung geschuldet, bei dem sich Projekte über längere Zeiträume erstrecken und der Großteil der Umsatzerlöse erst bei Veräußerung der Objekte fließt1. So wurden im Jahr 2019 mehrere Großprojekte fertiggestellt und übergeben1. Des Weiteren wurden wesentliche Verkäufe aus 2018 aufgrund der at-Equity-Bilanzierung dieser Projektgesellschaften nicht in den Umsätzen erfasst1. Betrachtet man die Unternehmenswerte für die in den Jahren 2018 und 2019 verkauften Energieparks, so hängt das Umsatzwachstum aber nicht nur mit buchhalterischen Unterschieden zusammen1. Der Unternehmenswert der verkauften Parks betrug im Jahr 2018 rund 180 Mio. Euro, 2019 waren es 267 Mio. Euro1. Der verstärkte Fokus des Konzerns, entwickelte Energieanlagen im Bestand zu halten, führte zu einem Anstieg des Stromabsatzes1. So konnte dieser im Jahr 2019 in Höhe von 459 GWh zu 30,5 Mio. Euro Umsatzbeitrag führen (Vorjahr: 19,8 Mio. Euro) 1. Hierbei lag der überwiegende Teil mit 89% in der Energiegewinnung durch Windkraft1.



Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich im Jahr 2019 um 32% auf 44,3 Mio. Euro nach 33,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum1. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg im Jahr 2019 um 23% auf 38,4 Mio. Euro nach 31,1 Mio. Euro im Vorjahr1. Neben den Sondereffekten eines Bilanzgewinns durch Erwerb der Unternehmensgruppe AEZ zu einem Preis unter dem Marktwert (4,6 Mio. Euro) und dem Änderungsgewinn, der erzielt wurde, als das Unternehmen die Unternehmensanleihe mit einem geringeren Zinssatz von 7,0% p.a. für das alte Darlehen auf 5,35% p.a. für das neue Darlehen refinanzierte (5,6 Mio. Euro), resultiert die Ergebnisverbesserung in erster Linie aus dem Anstieg des Stromabsatzes1. In der Transformation von der reinen Geschäftstätigkeit als Entwickler erneuerbarer Projekte zu einem Entwickler und unabhängigen Stromerzeuger (IPP) wurde daher 2019 ein großer Schritt zu nachhaltigem Wachstum getätigt1. Aufgrund der wiederkehrenden Einnahmen des Stromverkaufs aus eigenen Anlagen müssten nach unserer Einschätzung keine Kraftwerke mehr veräußert werden, um einen nachhaltig gesunden Gewinn zu erzielen. Dieser lag im Jahr 2019 vor Steuern bei 37,4 Mio. Euro und konnte zum Vorjahr somit um 11,5 Mio. Euro gesteigert werden1. Den größten Kostenfaktor zwischen Umsatzgenerierung und Ergebnis stellen dabei unseres Erachtens nach die für das Geschäftsfeld charakteristisch hohen direkten Kosten dar. Diese lagen im Berichtsjahr 2019 bei 190,6 Mio. Euro (Vorjahr: 60,6 Mio. Euro) und machten in den vergangenen fünf Jahren einen durchschnittlichen Anteil in Höhe von 75,4% des Umsatzes aus1.



Aktuelle Aktivitäten und Ausblick Die Eigenkapitalquote veränderte sich 2019 geringfügig von 24,1% auf 22,7% bei einer deutlich gestiegenen Bilanzsumme1. Das brutto Eigenkapital konnte dagegen um fast 30 Mio. Euro auf 137,6 Mio. Euro gesteigert werden1. Die Geldmittel zum 31.12.2019 belaufen sich auf 90,4 Mio. Euro (31.12.2018: 50,7 Mio. Euro) 1.



Für das Geschäftsjahr 2020 plant European Energy mit einem EBITDA von 52 bis 58 Mio. Euro1. Das Ergebnis vor Steuern soll 35 bis 39 Mio. Euro betragen1. Derzeit sehen wir keinen Grund, dass dieser Ausblick aufgrund der durch COVID-19 verursachten Krise gefährdet wird. Unserer Einschätzung nach besteht weiterhin ein Bedarf an grüner Energie und die Nachfrage nach Energieparks durch institutionelle Investoren ist ungebrochen positiv. Auch die Finanzierung dürfte unserer Meinung nach kein wesentliches Problem darstellen. Mit derzeit 6.534 MW in der Entwicklungspipeline und 823 MW in der Konstruktionsphase ist die Projektpipeline der Gesellschaft weiterhin nachhaltig gefüllt1. In Verbindung mit dem soliden finanziellen Fundament bestehen unseres Erachtens gute Chancen für weiteres Wachstum in den folgenden Jahren.



5,35%-European-Energy-Anleihe mit Laufzeit bis 2023 Die im Juni 2019 emittierte durch Garantien besicherte und nicht nachrangige Anleihe der European Energy A/S ist mit dem variablen Zinssatz 3-Monats EURIBOR plus 535 Basispunkte (EURIBOR-Floor bei 0%) verzinst und hat eine Laufzeit bis zum 20.09.20232. Die Zinsen werden vierteljährlich am 20.03., 20.06., 20.09. und 20.12. fällig2. Das Volumen der Emission betrug in einem ersten Schritt 140 Mio. Euro2 und wurde im September 2019 im Rahmen der Option zur Aufstockung auf 200 Mio. Euro erhöht4. Die Anleihe besitzt eine Stückelung von 0,01 Euro 2. Vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 20.06.2021 zu 102,68%, ab 20.12.2021 zu 102,01%, ab dem 20.06.2022 zu 101,34%, ab 20.12.2022 zu 100,67% und ab dem 20.06.2023 zu 100,54% des Nennwertes2. Die Anleihemittel dienten der Refinanzierung der im März 2018 fälligen Anleihe und der Finanzierung weiterer Investitionen in Photovoltaikanlagen2.



Die Anleihe ist mit umfangreichen Covenants ausgestattet2. So darf die Emittentin während der Laufzeit keine Anteile an nicht zur Emittentin gehörende Gesellschaften veräußern, außer dies geschieht zu marktüblichen Bedingungen2. Zudem dürfen eine Mindesteigenkapital-Ausstattung von 80 Mio. Euro sowie der Wert aller Assets in Höhe von 230 Mio. Euro nicht unterschritten werden und verpflichtend ist eine Mindestliquidität, die zur Begleichung der Zinszahlung über drei Zahlungsperioden reichen muss2. Die European Energy verpflichtet sich des Weiteren zu umfassender Transparenz2. Die Anleihe wird mit einer Mindestorder von 100.000 Euro an den Börsenplätzen Frankfurt und Berlin gehandelt2.



Fazit: Attraktive Bewertung Zusammenfassend lautet unsere Einschätzung wie folgt: Die European Energy konnte in den letzten Jahren ihr Portfolio und damit die Erträge kontinuierlich steigern und verfügt für die kommenden Jahre über eine sehr gute Ausgangsbasis für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum. Die Gesellschaft berichtet vierteljährlich über die betriebswirtschaftliche Entwicklung und erfüllt die Anforderungen der Investoren nach Transparenz. Aufgrund des erfolgreichen Track Records der European Energy und des anhaltenden Wachstums in Verbindung mit der Rendite in Höhe von 4,92% p.a. (auf Kursbasis von 101,50% am 17.07.2020 an der Börse Frankfurt bei Berechnung bis zur Endfälligkeit am 20.09.2023) wird die 5,35%-European-Energy-Anleihe als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) eingeschätzt.



Über dieses KFM-Barometer Analysten: Hans-Jürgen Friedrich, Vorstand und Florian Springer, Wertpapieranalyst im Auftrag der KFM Deutsche Mittelstand AG. Erstellt am 20.07.2020, 08.20 Uhr auf Basis einer Analyse der Fundamentaldaten auf Grundlage des Jahresabschlusses 2019 und des Wertpapierverkaufsprospektes vom 03.07.2019 der European Energy A/S. Die Bewertung des KFM-Barometers beruht auf dem von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahren KFM-Scoring, das neben den unternehmensspezifischen Bilanz-Kennzahlen auch die Eigenarten der Anleihebedingungen für verzinsliche Wertpapiere mittelständischer Unternehmen berücksichtigt. Alle in diesem KFM-Barometer getroffenen Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung. Obwohl eine Aktualisierung des KFM-Barometers bezüglich der hier analysierten Anleihe grundsätzlich in den kommenden zwölf Monaten geplant ist, steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch nicht fest, ob eine Aktualisierung im angegebenen Zeitraum oder überhaupt stattfindet. Quellenangaben: 1Geschäftsbericht 2019, 2 Wertpapierverkaufsprospekt vom 03.07.2019, 3www.europeanenergy.com, 4Pressemitteilung vom 30.09.2019 (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJuly 20, 2020 05:00 ET (09:00 GMT)





