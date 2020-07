In den letzten Tagen hat der Kurs unseres Musterdepottitels um rund 10% korrigiert. Aktuell 47,50 Euro. Eine gute Kaufgelegenheit? - Anläßlich bärenstarker vorläufiger Zahlen für das zweite Quartal hebt der Versender von Kochboxen die Jahresprognose an. Die Berliner stellen nunmehr ein Umsatzwachstum zwischen 55 und 70% auf 2,8 bis 3,1 Milliarden Euro in Aussicht. Bislang war von 40 bis 55% die Rede. ...

