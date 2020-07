Brent C.O. beendete die Handelswoche unmittelbar innerhalb der massiven Widerstandszone 43 / 44 US-Dollar, die bislang dem Ölpreis so erfolgreich den Weg in Richtung 50,0 US-Dollar versperrt. Das Handelsgeschehen der letzten Wochen spielte sich maßgeblich im Bereich von 40,0 bis 44,0 US-Dollar ab. Insofern drängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob sich bei Brent C.O. Druck aufbaut… Das fundamentale ...

Den vollständigen Artikel lesen ...