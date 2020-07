Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag etwas tiefer, allerdings hat der SMI das Tagestief klar überwunden.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt steht am Montag etwas tiefer, allerdings hat der SMI das Tagestief klar überwunden. Mit uninspirierenden Vorgaben aus den USA setzt sich damit die zur Schwäche neigende Tendenz der vergangenen beiden Handelstage fort. Das Handelsgeschehen wird in Marktkreisen als "mangels Impulsen ruhig" bezeichnet, zumal viele Marktteilnehmer auch bereits in den Ferien sein.

