Wien (20. Juli 2020) - Berlin ist im ersten Halbjahr 2020 der klare Favorit am deutschen Aktienmarkt. Papiere börsennotierter Unternehmen in der deutschen Hauptstadt verbuchen seit Jahresbeginn eine Performance von rund 24 Prozent (Stand: 15.07.2020). So das Ergebnis einer Halbjahres-Analyse von wikifolio.com, Europas führender Online-Plattform für private und professionelle Trader. Die Corona-Krise führte im ersten Quartal 2020 zu deutlichen Kurseinbrüchen an der deutschen Börse. Und so verzeichneten ...

