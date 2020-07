FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Adidas von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 290 auf 270 Euro gesenkt. Er habe seine Schätzungen für die Aktien des Sportartikelkonzerns überarbeitet und dabei auch den Einfluss der Virus-Pandemie berücksichtigt, schrieb Analyst Jürgen Kolb in einer am Montag vorliegenden Studie. Adidas lege aktuell mehr Wert auf Wachstum als auf Profitabilität. Trotz der Senkung bringe das neue Kursziel beim Aktienkurs wieder Luft nach oben mit sich./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

