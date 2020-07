Der auf dem Chapter Event Safety & Regulation von "The Autonomous" vorgestellte Gesetzesentwurf für autonomes Fahren könnte Deutschland zum ersten Land der Welt mit einer Gesetzgebung für vollständig fahrerlose Fahrzeuge (SAE-Level 4) machen. Konkret werden in dem deutschen Regelungsentwurf die Funktionsweise, Testverfahren und Genehmigung von autonomen Fahrfunktionen aber auch Cybersecurity berücksichtigt. "Mit der Gesetzesnovelle würde Deutschland nach aktuellem Stand in den nächsten zwölf Monaten weltweit Regulierungsstandards setzen", sagt Benedikt Wolfers, Gründer und Partner von Posser Spieth ...

