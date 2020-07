Augsburg (ots) - Im Medical Center Sheridan Park in Augsburg bietet Nasenchirurg Dr. med. Kai. U. Nagel Patient*innen das gesamte Leistungsspektrum von Nasenoperationen. Neben verschiedensten Operationen auf internationalem Top-Niveau kommen Patient*innen bei FOCUS-N außerdem in den Genuss einer ganzheitlichen Betreuung mit außergewöhnlichem Service, der individuell auf den Patienten zugeschnitten ist. Auf Wunsch kann dieser unter anderem einen VIP-Shuttleservice und die Unterbringung in einem nahegelegenen Superior-Hotel beinhalten.Die Nase bildet das Zentrum des Gesichts. Durch ihre höchst individuelle Erscheinung, die sich von Mensch zu Mensch teils erheblich unterscheidet, beeinflusst sie seine ästhetische Wirkung und verleiht ihm sein charakteristisches Aussehen. Die Basis für eine positive Gesamtwirkung des Gesichts bildet eine Nase, die sich harmonisch in ihre Umgebung einfügt. Für maximale Lebensqualität und ein uneingeschränktes Wohlbefinden kommt es demnach nicht nur auf die optimale Funktion der Nase an, sondern auch auf eine ansprechende, jeweils passende Optik. Auf beides - sowohl auf die Gestaltung einer sanften, harmonischen Nasenform als auch auf die Optimierung der Funktionen der Nase - hat sich das Team von FOCUS-N spezialisiert.FOCUS-N mit Sitz im Medical Center Sheridan Park in Augsburg ist die Anlaufstelle für Patient*innen aus dem Raum Augsburg und München, die nach einer exklusiven Praxis suchen, in der man sich auf Rhinoplastik und demnach insbesondere auf Nasenkorrekturen spezialisiert hat.Behandlung durch langjährig erfahrenen NasenchirurgenPatient*innen werden bei FOCUS-N von Dr. med. Kai. U. Nagel, einem zertifizierten plastischen Gesichtschirurgen und langjährig erfahrenen Experten auf dem Gebiet der Nasenchirurgie, behandelt. Seit weit mehr als zehn Jahren widmet sich der passionierte Mediziner der menschlichen Nase. Vor seiner Selbstständigkeit war Dr. med. Kai U. Nagel leitender Oberarzt an der Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, Kopf- und Halschirurgie in Augsburg bei München. Als Nasenchirurg sieht er es seit jeher als seine Aufgabe an, die Lebensqualität seiner Patient*innen zu erhöhen, indem er ihnen einerseits zu einer ästhetisch ansprechenden Nase und andererseits zu einer funktionierenden, "gesunden" Nase verhilft.FOCUS-N bietet das gesamte Spektrum der ästhetischen Rhinoplastik und funktionellen SeptorhinoplastikAls Spezialist für Nasenkorrekturen in der Region Augsburg und München bietet Dr. med. Kai U. Nagel zusammen mit seinem erfahrenen Team Patient*innen weit über die Grenzen Süddeutschlands hinaus das gesamte Leistungsspektrum der Nasenbehandlungen. Hierzu gehören neben der ästhetischen Rhinoplastik, zu der häufig die Verkleinerung von Nasen, die Entfernung von Nasenhöckern oder die Nasenspitzenkorrektur zählen, die funktionell-kosmetische Septorhinoplastik und Nasenrekonstruktionen nach Unfällen oder Tumoroperationen.Abgesehen von Nasen-OPs, welche die absolute Kernkompetenz bei FOCUS-N in Augsburg nahe München bilden, können sich Patient*innen außerdem gesichtsverjüngender Maßnahmen aus dem medizinischen Fachbereich "Facial Plastic Surgery" unterziehen. Leistungen wie die Unterspritzung von der Nase, Falten, Augenringen oder Lippen mit Hyaluron-Präparaten sowie die operative Straffung von Augenlidern oder etwa die Kinnaugmentation ergänzen das Leistungsportfolio rund um die Nase in perfekter Weise.FOCUS-N bietet Patient*innen gerade auf dem Fachgebiet Nasenchirurgie hochwertige Leistungen, welche auf der Spezialisierung und einer kontinuierlichen Weiterbildung fußen. Dies ist wohl auch der Grund dafür, weshalb sich nicht nur Frauen und Männer aus dem Umland von München bei dem plastischen Gesichtschirurgen in Behandlung begeben, sondern auch Patient*innen aus der ganzen Bundesrepublik, ganz gleich ob Süden, Norden, Osten oder Westen, sowie aus dem Ausland. Alle Eingriffe und Behandlungen, sei es aus dem Bereich der ästhetischen oder aus dem Bereich der funktionellen Nasenkorrektur, erfolgen auf Grundlage langjähriger Erfahrung und einem hohen anatomischen Verständnis für das hochkomplexe Sinnesorgan. Dr. med. Nagel operiert auf internationalem Top-Niveau nach modernsten Methoden und Techniken, auf deren Weiterentwicklung und Verbesserung er ständig bedacht ist. Abgesehen von der umfassenden Expertise des Operateurs und seines Teams auf dem Gebiet der Rhinoplastik kommen Patient*innen, die sich einer Nasen-OP bei FOCUS-N in Augsburg bei München unterziehen, in den Genuss einer vollumfassenden, ganzheitlichen Betreuung sowie eines außergewöhnlichen Services.Ganzheitliche Betreuung, spezialisierte Serviceleistungen, ein Höchstmaß an Komfort - diese und weitere Vorzüge genießen Patient*innen im Zuge ihrer Nasen-OP bei FOCUS-N in Augsburg bei MünchenDas Team von FOCUS-N bietet Patient*innen eine Vielzahl verschiedener spezialisierter Leistungen, die sich an höchsten medizinischen Standards orientieren. Zu den Dienstleistungen gehören zudem ganzheitliche Vor- und Nachsorgebehandlungen und ein transparenter Behandlungsablauf. Den einzigartigen Komfort bei FOCUS-N stellen der zertifizierte Nasenchirurg und seine Mitarbeiter*innen durch einen individuell auf den Patienten zugeschnittenen Service sicher, der bereits vor dem Erstgespräch greift und weit über die eigentliche Nasen-OP in Augsburg bei München hinausgeht.Bei FOCUS-N stehen Patient*innen mit all ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen, die sich in Zusammenhang mit der bevorstehenden Nasenkorrektur oder einer anderen chirurgischen Maßnahme aus dem praxiseigenen Leistungsportfolio ergeben, im Mittelpunkt. Als in besonderem Maße wichtig wird bei FOCUS-N die präoperative Beratung angesehen, für die sich Dr. med. Nagel ausreichend Zeit nimmt, um den jeweiligen Eingriff basierend auf dem individuellen Befund sowie den damit einhergehenden persönlichen Vorstellungen der Patient*innen zu besprechen.Diese Beratungstermine, bei denen dank eines effizienten Zeitmanagements für den Patienten keine Wartezeiten anfallen, finden in einer der schönsten Praxen Bayerns statt: Patient*innen werden in absoluter Wohlfühlatmosphäre in der luxuriös und modern ausgestatteten Praxisklinik im Medical Center Sheridan Park in Augsburg willkommen geheißen. Diskretion wird hier großgeschrieben. Um die Privatsphäre des Patienten zu wahren und ihm gleichzeitig ein Maximum an Komfort zu bieten, befindet sich jeweils nur eine einzige Person pro Termin in der Praxis. Bei Bedarf können diese Konsultationen, bei denen zur Visualisierung der neuen Nase eine Vorher-Nachher-Fotosimulation sowie eine Videodokumentation aus dem eigenen Fotostudio gehört, auch per Videokonferenz erfolgen. Diese Option ist besonders bei Frauen und Männern beliebt, die sich einer Nasen-OP unterziehen möchten und eine weitere Anfahrt zu FOCUS-N haben.VIP-Paket mit spezialisierten Serviceleistungen - ganzheitliche Betreuung rund um die Nasen-OP in Augsburg unweit von MünchenDer Eingriff selbst findet im hauseigenen Operationsaal statt, der an die in Augsburg befindliche Praxisklinik angeschlossen ist und der über eine umfassende und hochmoderne technische Ausstattung verfügt. Mit dem ersten Augenaufschlag nach der Operation bietet sich den Patient*innen in einem speziell präparierten Aufwachraum dann der Blick auf ein wundervolles Bergwiesenpanorama.Abhängig vom individuellen Anfahrtsweg der Patient*innen wird die Nasenkorrektur entweder ambulant, mit anschließender Überwachung, oder stationär, mit Aufenthalt in den Betten einer Privatklinik, durchgeführt. Als Teil des von FOCUS-N angebotenen VIP-Pakets kümmern sich Dr. med. Nagel und sein Team auf Wunsch aber nicht nur um die Unterbringung in einem gemütlichen Hotelzimmer in Praxisnähe, sondern auch um die Planung der Anreise. Zu diesen speziellen Serviceleistungen gehört neben der Organisation eines privaten Transfers oder der Organisation eines VIP-Shuttles, das die Patientin oder den Patienten beispielsweise vom Flughafen München aus nach Augsburg bringt, auch der tägliche Transport zur ambulanten Nachsorge in der Praxisklinik. Die ambulante Nachsorge selbst beinhaltet allerlei Maßnahmen, die der raschen Genesung förderlich sind: Hierzu gehört beispielsweise die Versorgung der operierten Nase mit Wundbalsam aus dem Allgäu, das dank spezieller Inhaltstoffe beruhigend wirkt und Gesichtsbehandlungen durch zertifizierte Physiotherapeuten.Dieser Artikel gibt einen Einblick in die Arbeitsweise von Nasenchirurg Dr. med. Kai U. Nagel von FOCUS-N: https://www.focus-n.de/newsblog/aesthetische-nasenkorrektur.htmlPressekontakt:FOCUS-NDr. med. Kai U. FOCUS-NDr. med. Kai U. NagelMax-Joseph-Metzger Str. 3 A86157 AugsburgMail: info@focus-n.deWeb: www.focus-n.de