Es ist dem Projektierer zufolge das bislang größte Photovoltaik-Kraftwerk des Landes. Der Solarstrom soll möglichst an einen Industriekunden vor Ort verkauft werden, mit dem sich Baywa re bereits in fortgeschrittenen PPA-Gesprächen befindet.Erst Spanien, dann Deutschland, nun Polen: Baywa re hat mit dem Bau des größten Solarparks des Landes begonnen, der ohne staatliche Förderung realisiert wird. Das Photovoltaik-Kraftwerk mit 64,6 Megawatt Leistung entsteht nahe der deutschen Grenze in der Gemeinde Witnica. Bis zum Jahresende will das bayerische Unternehmen seine erste Photovoltaik-Anlage in ...

