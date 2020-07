FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen drehen am Montagmittag leicht ins Plus. Im Tageshoch stand der DAX kurz über der Marke von 13.000. Leicht stützend wirken laut Angaben aus dem Handel Aussagen von EZB-Vizepräsident Guindos, dass der Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal nicht so stark ausfallen dürfte wie angenommen. Der DAX notiert 0,3 Prozent höher bei 12.962 Zählern, während der Euro-Stoxx-50 praktisch unverändert bei 3.365 steht.

Hauptthema bleibt indes der EU-Gipfel in Brüssel: Das Treffen der Staats- und Regierungschefs geht am Nachmittag in die nächste Verlängerung. Größter Knackpunkt ist weiter der Anteil jener Gelder aus dem insgesamt 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfspaket, die als Zuschüsse ausgezahlt werden sollen. Die sich selbst so nennenden sparsamen Vier verlangen einen höheren Anteil an Krediten als die bislang angedachten 250 Milliarden.

Kompromiss in Brüssel weiter möglich

Andererseits erscheint ein Kompromiss durchaus möglich: "Der Wille zur Einigung ist vorhanden", sagt Thomas Altmann von QC Partners. Der Vermögensverwalter meint aber auch, die Zuschüsse dürften kleiner ausfallen als zunächst veranschlagt. Je nach Entwicklung könnte das die Anleihenmärkte der Peripherie stärker bewegen.

Aktuell scheint bei den Marktakteuren eher eine Einigung gespielt zu werden, von der vor allem die Südländer profitieren dürfte, denn die Renditen in Italien sinken etwas, während sie beispielsweise in Deutschland etwas anziehen. Dazu passt auch, dass der Euro etwas zulegt. Eine Einigung könnte laut Marktteilnehmern dazu führen, dass der DAX aus der Handelsspanne zwischen 12.500 und 13.000 Punkten nach oben ausbricht. Ein Scheitern dürfte die Aktienkurse dagegen stark unter Druck setzen.

Im Blick stehen mit der Coronapandemie weiterhin Unternehmen, die an Impfstoffen forschen, und hier besonders Astrazenca. Der Pharmakonzern wird im Laufe des Tages voraussichtlich Studienergebnisse zu einem Impfstoffkandidaten vorlegen. Astrazeneca hatten mit der Ankündigung der Studiendaten in der Vorwoche phasenweise deutlich zugelegt, nun geht es um weitere 2,7 Prozent nach oben.

Für die Aktie der Unione di Banche Italiane (Ubi) geht es um 12,9 Prozent auf 3,69 Euro nach oben. Intesa Sanpaolo hat das Übernahmeangebot nun erweitert um 0,57 Euro in bar zusätzlich zu den 1,7 eigenen Aktien. Basierend auf dem Aktienwert vor Ankündigung des Übernahmeangebots Mitte Februar entspricht der jetzt gebotene Preis 4,80 Euro pro Ubi-Aktie. Käme der Zusammenschluss zustande, würde die größte Bank Italiens entstehen. Intesa gewinnen 0,4 Prozent.

Philips nach Zahlen sehr fest - Julius Bär sehr schwach

Geschäftszahlen haben unterdessen Philips und Julius Bär vorgelegt. Philips hat im zweiten Quartal coronabedingt weniger verdient als vor einem Jahr, aber doppelt so viel wie vom Markt erwartet. Der niederländische Medizintechnikkonzern rechnet außerdem für das zweite Halbjahr mit besseren Ergebniszahlen. Der Kurs steigt um 5,8 Prozent. Im Fahrwasser ziehen Siemens Healthineers um 4,4 Prozent an.

Julius Bär fallen nach Zahlenvorlage der schweizerischen Bank dagegen um 4,2 Prozent. Zwar sind die Zahlen für das erste Halbjahr "sehr gut" ausgefallen, wie es am Markt heißt. Bei Vontobel heißt es aber auch, das zweite Halbjahr werde bei Julius Bär von Druck auf Margen und Gewinne geprägt werden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.365,21 -0,01 -0,39 -10,14 Stoxx-50 3.076,49 -0,16 -4,98 -9,60 DAX 12.961,55 0,32 41,94 -2,17 MDAX 26.993,49 0,21 56,06 -4,66 TecDAX 3.131,67 1,07 33,10 3,87 SDAX 12.212,62 0,54 65,32 -2,39 FTSE 6.246,91 -0,69 -43,39 -16,60 CAC 5.056,28 -0,26 -13,14 -15,42 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,43 0,01 -0,67 US-Zehnjahresrendite 0,62 -0,01 -2,06 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:25 Fr, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1456 +0,33% 1,1465 1,1429 +2,2% EUR/JPY 122,79 +0,41% 122,94 122,39 +0,7% EUR/CHF 1,0753 +0,16% 1,0768 1,0736 -1,0% EUR/GBP 0,9090 +0,01% 0,9136 0,9117 +7,4% USD/JPY 107,18 +0,08% 107,24 107,11 -1,5% GBP/USD 1,2603 +0,34% 1,2549 1,2536 -4,9% USD/CNH (Offshore) 6,9873 -0,06% 6,9851 6,9930 +0,3% Bitcoin BTC/USD 9.136,76 -0,36% 9.181,51 9.136,51 +26,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,20 40,59 -1,0% -0,39 -31,1% Brent/ICE 42,75 43,14 -0,9% -0,39 -31,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.810,60 1.809,82 +0,0% +0,78 +19,3% Silber (Spot) 19,43 19,31 +0,6% +0,12 +8,9% Platin (Spot) 843,28 835,95 +0,9% +7,33 -12,6% Kupfer-Future 2,89 2,90 -0,1% -0,00 +2,6% ===

