Stuttgart (ots) - Mit Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack am Mittwoch, 29. Juli 2020 um 20:15 Uhr live aus Gohren im SWR Fernsehen / Moderation: Jana KübelSommerurlaub 2020? Am liebsten daheim in Deutschland: am Bodensee, in der Pfalz oder im Schwarzwald. In der Urlaubszeit sendet das SWR Fernsehen am Mittwoch, 29. Juli 2020, ab 20:15 Uhr live vom größten Campingplatz der Bodenseeregion in Gohren, wo viele Familien, Paare oder Glamping-Fans Urlaub mit Zelt, Wohnmobil oder Caravan machen.Die berühmtesten Dauercamper Deutschlands: Stefan Mross und Anna-Carina WoitschackModeratorin Jana Kübel besucht die Campingplatzfreunde in ihren Unterkünften. Live in der Sendung sind auch die berühmtesten Dauercamper Deutschlands: Stefan Mross und seine Frau Anna-Carina Woitschack, die ihr Haus gegen ein Wohnmobil eingetauscht haben und das Leben auf dem Campingplatz genießen.Geheimtipps für KurzentschlosseneBaden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind im Corona-Sommer beliebte Reiseziele. In der Sendung gibt es Geheimtipps für Kurzentschlossene. Vorgestellt werden auch besondere Übernachtungsmöglichkeiten für den Kurzurlaub: einmal in einem riesigen Weinfass übernachten - mitten im Weinberg, ein echtes Erlebnis. Oder in einem Zirkuswagen.Exotisches in DeutschlandZwar hält sich wegen der Corona-Pandemie die Reiselust in exotische Länder in Grenzen. Aber Exotisches gibt es auch bei uns. Urlaub wie in England oder Afrika. Wo es das gibt zeigt "Urlaub Extra - Ferien daheim!".Sendung:Urlaub Extra: Ferien daheim!Am Mittwoch, 29. Juli. 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen und live in der ARD Mediathek.Moderation: Jana KübelGäste: Stefan Mross und Anna-Carina WoitschackWeitere Informationen auf http://swr.li/urlaub-extra