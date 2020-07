Von Cara Lombardo

NEW YORK (Dow Jones)--Der Ölriese Chevron hat einen Vertrag zum Kauf des Wettbewerbers Noble Energy Inc. Mit etwa 5 Milliarden Dollar ist es die größte Transaktion in der Ölbranche, seit die Coronavirus-Pandemie sie in einen Schockzustand versetzt hat.

Die Übernahme, die Chevron komplett mit eigenen Aktien umsetzen will, bewertet Noble mit 10,38 Dollar pro Aktie, heißt es in der Mitteilung. Je Noble-Aktie sollen die Anteilseigner 0,1191 Chevron-Aktien bekommen, was einem Aufschlag von etwa 7,6 Prozent gegenüber dem Noble-Schlusskurs vom Freitag entspräche. Inklusive der hohen Schulden von Noble käme die Transaktion sogar auf einen Gesamtwert von 13 Milliarden Dollar.

Noble mit Sitz in Houston ist ein unabhängiger Öl- und Gasproduzent mit US-amerikanischen und internationalen Aktivitäten. Chevron würde mit dem Kauf seine Präsenz im Denver-Julesburg-Becken von Colorado und im Perm-Becken, das sich von Westtexas bis nach New Mexico erstreckt, erweitern. Hinzu kämen Vorkommen im östlichen Mittelmeerraum und in Westafrika. Laut Informant verspricht sich Chevron jährliche Kosteneinsparungen von 300 Millionen Dollar.

Die Übernahme ist eines der ersten Lebenszeichen im Energiesektor, seit die Ölpreise im März infolge des weltweiten coronabedingten Lockdowns in die Tiefe stürzten. Futures-Kontrakte für die US-Ölsorte West Texas Intermediate gerieten im April kurzzeitig in den negativen Bereich. Während sich die Preise inzwischen erholt haben, brachte der plötzliche Preisabsturz mehrere Ölunternehmen in eine Abwärtsspirale.

Laut Anwaltskanzlei Haynes & Boone haben in diesem Jahr mehr als 20 nordamerikanische Ölproduzenten Konkurs angemeldet, und es wird erwartet, dass Dutzende weitere folgen werden, wenn die Ölpreise auf dem derzeitigen Niveau bleiben.

Der Kauf von Noble ist Chevrons erster großer strategischer Schritt, seit der Konzern im vergangenen Jahr einen hochkarätigen Bieterkrieg um den Wettbewerber Anadarko Petroleum gegen Occidental Petroleum verlor.

Die Aktie von Noble Energy stieg schon vor Ankündigung der Übernahme im vorbörslichen Handel um 6,8 Prozent, weil das Wall Street Journal von dem bevorstehenden Vertragsschluss aus informierten Kreisen berichtet hatte.

