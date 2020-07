NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 38 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wie Analyst Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, honoriert er bei dem Zughersteller das mittelfristige Potenzial. Auf kurze Sicht bleibt er wegen Gegenwinds aber vorsichtig. Statt 2020 macht er das Kursziel nun am Zeithorizont bis Dezember 2021 fest./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2020 / 18:44 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2020 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0010220475

