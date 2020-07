Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55) setzt klar auf Kapazitätsausbau, um seine führende Marktposition nicht durch Lieferengpässe zu gefährden. Heute wurde - nachträglich - Grundsteinlegung gefeiert für eine neue Produktionshalle von 15.000 qm Nutz-Fläche in Nördlingen.. Bereits ab Anfang kommenden Jahres sollen dort Lithium-Ionen Zellen der neusten Generation mit hochautomatisierten Fertigungslinien hergestellt werden. "In Nördlingen entsteht die modernste Lithium-Ionen Batteriezellenfabrik für den großen Wachstumsmarkt der Wearables und des Internet of Things", sagt der Vorstandsvorsitzende der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...