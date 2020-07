Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Einigung im EU-Finanzstreit scheint in Reichweite

Trotz heftiger Diskussionen bis in die frühen Morgenstunden beim EU-Gipfel scheint eine Einigung zum Corona-Hilfsfonds in Reichweite. Die Regierungschefs Österreichs und der Niederlande, Sebastian Kurz und Mark Rutte, zeigten sich am Montagmorgen zufrieden mit den Verhandlungen. Der Widerstand dieser beiden sowie der skandinavischen EU-Mitglieder gegen die Vergabe der Corona-Hilfen als nicht rückzahlbare Zuschüsse gilt als Knackpunkt in den mittlerweile viertägigen Verhandlungen.

Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im Mai

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums hat sich im Mai trotz eines höheren Warenexportüberschusses verringert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) sank er auf 8 (April: 14) Milliarden Euro. Im Mai 2019 hatte er noch bei 23 Milliarden Euro gelegen. Laut EZB erhöhte sich der Handelsbilanzüberschuss auf 17 (13) Milliarden Euro.

Schwache Stahlproduktion in Deutschland auch im Juni

Die coronabedingte Schwäche der deutschen Stahlindustrie hat sich im Juni fortgesetzt. Die Rohstahlproduktion ging im Jahresvergleich um 27,3 Prozent auf 2,475 Millionen Tonnen zurück, wie die Wirtschaftsvereinigung Stahl mitteilte. Über das gesamte zweiten Quartal hinweg wurden damit 26 Prozent weniger Stahl erzeugt - auf das Halbjahr gesehen 16 Prozent weniger, nachdem schon für das erste Jahresviertel rückläufige Zahlen gemeldet worden waren.

Euler Hermes erwartet weltweite Pleitewelle ab spätestens Herbst

Spätestens ab Herbst dürfte eine weltweite Pleitewelle einsetzen, die sich dann über das gesamte erste Halbjahr 2021 fortsetzt. Zu diesem Ergebnis kommt der Kreditversicherer Euler Hermes in einer aktuellen Studie. Dessen Experten erwarteten aktuell für 2020 und 2021 einen kumulierten Anstieg der weltweiten Insolvenzen um insgesamt 35 Prozent auf einen neuen Negativrekord - 17 Prozent im Jahr 2020 und 16 Prozent im Jahr 2021.

Ifo-Institut: Coronavirus-Eindämmung erfordert zielgenaue lokale Maßnahmen

Eine effiziente Eindämmung der Pandemie erfordert laut einer Studie des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung zielgenau lokale und weniger nationale Maßnahmen. Seit den Lockdown-Maßnahmen konzentrierten sich die Neuinfektionen immer stärker auf regionale Hotspots. "Um die anlaufende wirtschaftliche und soziale Erholung nicht zu gefährden, sollten neue Lockdown-Maßnahmen nur dort ergriffen werden, wo sie auch tatsächlich erforderlich sind", forderte Ifo-Forscherin Selina Schulze Spüntrup.

Bund verdreifacht Corona-Forschungsmittel auf 45 Millionen Euro

Der Bund verdreifacht die Mittel für die Erforschung des Coronavirus. Das Forschungsministerium teilte mit, dass insgesamt 45 Millionen Euro investiert würden. Davon profitieren knapp 90 Projekte, sagte Ministerin Anja Karliczek (CDU). "Die geförderten Vorhaben decken ein breites wissenschaftliches Spektrum ab: Sie reichen von Grundlagenforschung über klinische Studien bis hin zur Analyse ethischer, rechtlicher und sozialer Fragestellungen im Zusammenhang mit der Pandemie", so Karliczek.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Montag mit 201.823 angegeben - ein Plus von 249 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 202.735 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte 9.086 Todesfälle und damit zwei mehr als am Vortag. Die JHU zählte 9.092 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug laut RKI etwa 187.800.

Studie: Mund-Nasen-Schutz mindert körperliche Belastbarkeit gesunder Menschen

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vermindert die körperliche Belastbarkeit gesunder Menschen. Das bestätigt eine am Montag veröffentlichte Untersuchung des Universitätsklinikums Leipzig. In der Arbeitswelt stelle sich damit unter anderem die Frage, ob Menschen, die mit Maske körperlich anstrengende Arbeit leisten, häufiger Pausen machen müssten als bisher. Die Mediziner betonten zugleich, dass die Maskenpflicht in Deutschland trotzdem richtig sei.

Briten sichern sich Zugriff auf weitere 90 Mio Dosen Corona-Impfstoff

Großbritannien hat sich nach Regierungsangaben den Zugriff auf weitere 90 Millionen Dosen möglicher Corona-Impfstoffe gesichert. Gemäß der Verträge mit den Biotech-Unternehmen Pfizer, Biontech und Valneva habe London nun Optionen auf drei verschiedene Impfstoffe, die derzeit in der Entwicklung seien, erklärte Wirtschaftsminister Alok Sharma am Montag. Die Regierung tue "alles" um sicherzustellen, dass die Briten so schnell wie möglich Zugang zu einem sicheren und wirksamen Corona-Vakzin bekämen.

Bund will weiter Kapital für Curevac finden

Angesichts des Einstiegs des britischen Pharmariesen Glaxosmithkline bei Curevac hat das Bundeswirtschaftsministerium sein strategisches Interesse an dem Tübinger Biotech-Unternehmen bekräftigt. "Das Ziel ist und bleibt, weiteres Kapital für das Unternehmen zu finden", erklärte Ministeriumssprecher Korbinian Wagner in Berlin. Dies habe Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) bereits anlässlich einer Pressekonferenz zur Beteiligung des Bundes bei Curevac erklärt.

Bartsch: Für die CDU wird es im Osten ohne Merkel deutlich schwieriger werden

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch erwartet durch das Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel (CDU) große Veränderungen im politischen Gefüge. Dass sie nicht mehr zur Bundestagswahl antrete, werde zu "erheblichen Verschiebungen in der Parteienlandschaft führen", sagte Bartsch der Rheinischen Post. "Wenn den Menschen richtig klar ist, dass Angela Merkel 2021 aufhört, wird der jetzige Hype der Union nicht halten", prognostizierte er.

Von Notz beklagt Untätigkeit der Strafverfolgungsbehörden im Fall Hildmann

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz hat den Strafverfolgungsbehörden Untätigkeit im Fall des Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann vorgeworfen. "Die Hetze, die auf diesen Veranstaltungen verbreitet wird, ist unerträglich", sagte von Notz den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland nach einem weiteren Auftritt Hildmanns am Wochenende in Berlin.

Högl mahnt konsequenten Kampf gegen Rechts in der Bundeswehr an

Die Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) hat zum 76. Jahrestag des missglückten Attentats auf Hitler einen konsequenten Kampf gegen Rechtsextremismus in der Bundeswehr angemahnt. "Rechtsextremismus hat in der Truppe keinen Platz", sagte Högl der "Rheinischen Post" vom Montag. Die Bundesregierung gedenkt am Vormittag an der Gedenkstätte Berlin-Plötzensee der Ermordeten des Widerstands gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft.

Linke fordert Ermittlungen des Generalbundesanwalts wegen rechter Droh-Mails

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Martina Renner fordert, dass der Generalbundesanwalt (GBA) die Ermittlungen im Fall der rechtsextremen Bedrohungen mit dem Absender "NSU 2.0" an sich zieht. "Man wird nicht darum herumkommen, dass man bundesweit eine ermittlungsführende Behörde hat", sagte Renner der Frankfurter Rundschau. "Das kann nur der GBA sein."

Schusswaffenangriff auf Haus von US-Bundesrichterin

Ein bewaffneter Mann hat im US-Bundesstaat New Jersey das Haus einer Bundesrichterin angegriffen und dabei deren 20-jährigen Sohn getötet. Wie der Sender ABC News berichtete, wurde zudem der Mann der Richterin Esther Salas mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, die Juristin selbst blieb offenbar unversehrt. Die Bundespolizei FBI übernahm die Ermittlungen. Es werde nach einem Verdächtigen gesucht, hieß es. Salas leitet derzeit einen Prozess gegen die Deutsche Bank.

Saudi-Arabiens König Salman ins Krankenhaus eingeliefert

Der saudiarabische Herrscher König Salman ist nach Palastangaben in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 84-Jährige müsse sich wegen einer Infektion der Gallenblase Untersuchungen unterziehen, erklärte der Palast am Montag. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Es ist äußerst selten, dass der Hof sich zum Gesundheitszustand des alternden Herrschers äußert.

China sprengt Damm im Kampf gegen Überschwemmungen

Im Kampf gegen drohende weitere Überschwemmungen haben die chinesischen Behörden Teile eines Staudamms gesprengt. Mit der Sprengung in der Provinz Anhui hofften die Verantwortlichen, den Pegel im Chu-Fluss um 70 Zentimeter senken zu können, meldete die staatliche Global Times. Das Wasser solle in zwei stromabwärts gelegene Staubecken umgeleitet werden.

EZB teilt bei Dollar-Tender 500 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 500 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Beim vorherigen Geschäft hatte es keine Nachfrage gegeben. Der Tender hat einen Festzinssatz von 0,34 (zuvor: 0,34) Prozent.

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2020 07:32 ET (11:32 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.