Der Eurokurs hat am Montag mit der Hoffnung auf eine Einigung auf den Corona-Wiederaufbaufonds der EU zugelegt.Frankfurt am Main - Der Eurokurs hat am Montag mit der Hoffnung auf eine Einigung auf den Corona-Wiederaufbaufonds der EU zugelegt. Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1468 US-Dollar. Sie kostete damit so viel wie seit März nicht mehr. Im Mittagshandel notierte der Euro etwas niedriger bei 1,1456 Dollar. Gegenüber dem Franken hält sich der Euro allerdings zurück.

