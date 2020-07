SAN RAMON/HOUSTON (dpa-AFX) - In der ersten größeren Übernahme seit der Corona-Krise kauft der US-Ölriese Chevron den kleineren Konkurrenten Noble Energy . Wie Chevron am Montag im kalifornischen San Ramon mitteilte, sollen 10,38 US-Dollar je Aktie beziehungsweise insgesamt rund 5 Milliarden Dollar (4,36 Milliarden Euro) in eigenen Aktien für Noble Energy gezahlt werden. Damit erhalten die Aktionäre von Noble Energy 0,1191 Chevon-Papiere je Noble-Anteil. Inklusive Schulden beläuft sich die Transaktion damit auf 13 Milliarden US-Dollar.



"Das ist eine kostengünstige Gelegenheit, zusätzliche unerschlossene Reserven zu erwerben," sagte Chevron-Konzernchef Michael Wirth. Er erwartet Kosteneinsparungen durch Synergieeffekte von ungefähr 300 Millionen Dollar vor Steuern.



So steht die Ölbranche nach wie vor unter Druck. Denn wegen der Corona-Krise und des zeitgleich tobenden Ölpreis-Kriegs zwischen Russland und Saudi-Arabien waren die Preise stark gefallen und hatten viele US-Firmen in finanzielle Bedrängnis gebracht.



Mit dem ersten großen Deal seit dem Ölpreiseinbruch im Zuge der Corona-Krise sichert sich Chevron nun untere anderem mehr Zugriff auf Öl- und Gas im Permischen Becken, einem der größten US-Ölfelder. Das ist ein wichtiger strategischer Schritt, nachdem im vergangenen Jahr der Konkurrent Occidental Petroleum Chevron im Kampf um den Ölförderer Anadarko ausgestochen hatte./ssc/mis/men

